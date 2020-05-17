Коронавирус

РБКРБКФедун сообщил об улучшении самочувствия

Вице-президент компании ЛУКОЙЛ, владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун, которого ранее положили в больницу с коронавирусной инфекцией, сообщил об улучшении состояния.
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Федун рассказал об улучшении самочувствия

Советский спорт13:45

Федун, заразившийся коронавирусом, рассказал об улучшении состояния

Sport.ru12:59

Федун сообщил об улучшении самочувствия

Спорт-Экспресс12:15

Федун, болеющий коронавирусом, сообщил об улучшении самочувствия

Sports.ru12:26

Федун — о коронавирусе: «Мне уже лучше»

Soccer.ru12:25

Леонид Федун сообщил об улучшении самочувствия

Чемпионат12:32

Заболевший коронавирусом Федун сообщил об улучшении самочувствия

Sport24.ru12:06
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Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Власти города подтвердили, что готовы принять «Евровидение» в 2021 году. «Евровидение-2020» должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Якутия 24 03:01
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Общество

Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы

Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
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Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
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Общество

ЕГЭ по базовой математике отменили

Директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова сообщила, что Единый государственный экзамен по базовой математике проводится в 2020 году не будет.
Аргументы недели 05:32
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Экономика

Как изменилась стоимость «вторички» за период самоизоляции?

Эксперты компании "Циан" проанализировали, как изменилась стоимость вторичной недвижимости за этот период, а также сравнили средние цены с ценами начала года — "докризисного" периода.
Медиа-Центр 35media.ru 11:50
Общество

18 мая в Воронежской области снимут часть ограничений

С начала новой недели в Воронежской области могут приступить к первому этапу ослабления ограничений, введенных в период пандемии коронавируса.
Полиграф.Медиа 11:04
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Авто

Porsche анонсировала новый Porsche 911 Targa

Компания Porsche опубликовала видеотизер нового Porsche 911 Targa, намекая на его скорую премьеру, которая запланирована на 18 мая.
Picsnews.net 15 мая в 03:57
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Политика

Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России

Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.
REGNUM 11:01
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Общество

Медики в Бельгии устроили «коридор позора» для премьер-министра страны

Персонал одной из больниц в Бельгии устроил так называемый «коридор позора» премьер-министру королевства Софи Вильмес.
Известия 12:25
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Общество

Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса

Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
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Общество

Россияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом

Газета.Ru 10:08
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Шоу-бизнес

Определены финалистки седьмого сезона шоу «Холостяк»

Финал "Холостяка" приближается, и главному герою скоро придется сделать выбор.
Слово и Дело 08:53
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Общество

Россиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
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Здоровье

В Ульяновской области за неделю коронавирус подтвердился у 47 врачей

В Ульяновской области за неделю коронавирус подтвердился у 47 врачей, заявил губернатор Сергей Морозов в Instagram.
Газета.Ru 14:33
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Газета.Ru вчера в 16:02
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33
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Хоккей

СКА обменяет Плотникова в «Амур»

Спорт-Экспресс вчера в 07:38
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Общество

Попова оценила возможность курортного сезона в России

11 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что летний сезон отдыха в стране станет возможным, если в ближайшее время граждане будут соблюдать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса.
Известия 02:37
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Происшествия

13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в США

13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в американском штате Луизиана, сообщает в воскресенье Associated Press.
Интерфакс 14:14
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Общество

Усманов вошел в десятку богатейших людей Великобритании

Российский бизнесмен Алишер Усманов оказался на седьмой строчке в списке десяти богатейших жителей Великобритании.
Известия 09:59
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Культура

Граффити с Сергеем Бодровым в Петербурге снова испортили вандалы

Граффити с Сергеем Бодровым, размещенное возле Александро-Невской лавры, снова испортили вандалы.
Петербургский дневник 10:56
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Здоровье

Депутаты спрогнозировали сокращение числа курильщиков после пандемии

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова посчитала, что после пандемии коронавируса часть курильщиков откажется от своей привычки.
Газета.Ru вчера в 04:24
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Гаджеты

Компания «Google» сделает дешевле свои смартфоны

Дополнительно, кроме «старой» платформы, компания решили не оснащать Pixel 5 функцией Motion Sense, а все из-за отказа от радара Soli.
ГЛАС.RU 12:38
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Технологии

Ubisoft подала иск против Apple и Google за клон Rainbow Six Siege

Компания Ubisoft ранее подала иск против Apple и Google на основании их поддержки предполагаемого клона Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.
3DNews вчера в 15:13
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Технологии

Российские астрономы зафиксировали пробуждение ядра галактики

Отмечено, что NGC 3516 – это первая сейфертовская галактика, в которой была зафиксирована спектральная изменчивость, и в то же время первое открытое активное ядро галактики, который меняет спектральный тип, сообщается на сайте МГУ.
Профиль вчера в 10:20
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Экономика

Убытки кинотеатров РФ из-за пандемии составят около 50 млрд рублей

Российские кинотеатры из-за пандемии коронавируса по итогам года могут потерять около 50 млрд рублей, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
Интерфакс 14:29
Общество

Минкультуры просит снять ограничения с кинотеатров

"Минкультуры РФ совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 13:12
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Авто

Обновленный Suzuki Swift официально представлен

Японская компания Suzuki провела презентацию обновленного хэтчбека Swift.
CarsWeek.ru 13:34
Политика

В Албании задержали жену президента страны

Среди задержанных оказались журналисты, а также жена президента Албании Моника Кримади, которая является функционером оппозиционного Социалистического движения за интеграцию.
РЕН ТВ 12:46
Политика

Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
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Леонид Арнольдович Федун
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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