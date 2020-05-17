Коронавирус
РБКФедун сообщил об улучшении самочувствия
Вице-президент компании ЛУКОЙЛ, владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун, которого ранее положили в больницу с коронавирусной инфекцией, сообщил об улучшении состояния.
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Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Власти города подтвердили, что готовы принять «Евровидение» в 2021 году. «Евровидение-2020» должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Якутия 24 03:01
Общество
Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы
Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Общество
ЕГЭ по базовой математике отменили
Директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова сообщила, что Единый государственный экзамен по базовой математике проводится в 2020 году не будет.
Аргументы недели 05:32
Экономика
Как изменилась стоимость «вторички» за период самоизоляции?
Эксперты компании "Циан" проанализировали, как изменилась стоимость вторичной недвижимости за этот период, а также сравнили средние цены с ценами начала года — "докризисного" периода.
Медиа-Центр 35media.ru 11:50
Общество
18 мая в Воронежской области снимут часть ограничений
С начала новой недели в Воронежской области могут приступить к первому этапу ослабления ограничений, введенных в период пандемии коронавируса.
Полиграф.Медиа 11:04
Авто
Porsche анонсировала новый Porsche 911 Targa
Компания Porsche опубликовала видеотизер нового Porsche 911 Targa, намекая на его скорую премьеру, которая запланирована на 18 мая.
Picsnews.net 15 мая в 03:57
Политика
Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России
Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.
REGNUM 11:01
Общество
Медики в Бельгии устроили «коридор позора» для премьер-министра страны
Персонал одной из больниц в Бельгии устроил так называемый «коридор позора» премьер-министру королевства Софи Вильмес.
Известия 12:25
Общество
Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
Общество
Россияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом
Газета.Ru 10:08
Шоу-бизнес
Определены финалистки седьмого сезона шоу «Холостяк»
Финал "Холостяка" приближается, и главному герою скоро придется сделать выбор.
Слово и Дело 08:53
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Здоровье
В Ульяновской области за неделю коронавирус подтвердился у 47 врачей
В Ульяновской области за неделю коронавирус подтвердился у 47 врачей, заявил губернатор Сергей Морозов в Instagram.
Газета.Ru 14:33
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Газета.Ru вчера в 16:02
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33
Хоккей
СКА обменяет Плотникова в «Амур»
Спорт-Экспресс вчера в 07:38
Общество
Попова оценила возможность курортного сезона в России
11 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что летний сезон отдыха в стране станет возможным, если в ближайшее время граждане будут соблюдать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса.
Известия 02:37
Происшествия
13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в США
13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в американском штате Луизиана, сообщает в воскресенье Associated Press.
Интерфакс 14:14
Общество
Усманов вошел в десятку богатейших людей Великобритании
Российский бизнесмен Алишер Усманов оказался на седьмой строчке в списке десяти богатейших жителей Великобритании.
Известия 09:59
Культура
Граффити с Сергеем Бодровым в Петербурге снова испортили вандалы
Граффити с Сергеем Бодровым, размещенное возле Александро-Невской лавры, снова испортили вандалы.
Петербургский дневник 10:56
Здоровье
Депутаты спрогнозировали сокращение числа курильщиков после пандемии
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова посчитала, что после пандемии коронавируса часть курильщиков откажется от своей привычки.
Газета.Ru вчера в 04:24
Гаджеты
Компания «Google» сделает дешевле свои смартфоны
Дополнительно, кроме «старой» платформы, компания решили не оснащать Pixel 5 функцией Motion Sense, а все из-за отказа от радара Soli.
ГЛАС.RU 12:38
Технологии
Ubisoft подала иск против Apple и Google за клон Rainbow Six Siege
Компания Ubisoft ранее подала иск против Apple и Google на основании их поддержки предполагаемого клона Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.
3DNews вчера в 15:13
Технологии
Российские астрономы зафиксировали пробуждение ядра галактики
Отмечено, что NGC 3516 – это первая сейфертовская галактика, в которой была зафиксирована спектральная изменчивость, и в то же время первое открытое активное ядро галактики, который меняет спектральный тип, сообщается на сайте МГУ.
Профиль вчера в 10:20
Экономика
Убытки кинотеатров РФ из-за пандемии составят около 50 млрд рублей
Российские кинотеатры из-за пандемии коронавируса по итогам года могут потерять около 50 млрд рублей, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
Интерфакс 14:29
Общество
Минкультуры просит снять ограничения с кинотеатров
"Минкультуры РФ совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 13:12
Авто
Обновленный Suzuki Swift официально представлен
Японская компания Suzuki провела презентацию обновленного хэтчбека Swift.
CarsWeek.ru 13:34
Политика
В Албании задержали жену президента страны
Среди задержанных оказались журналисты, а также жена президента Албании Моника Кримади, которая является функционером оппозиционного Социалистического движения за интеграцию.
РЕН ТВ 12:46
Политика
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41