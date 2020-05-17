Вице-президент компании ЛУКОЙЛ, владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун, которого ранее положили в больницу с коронавирусной инфекцией, сообщил об улучшении состояния.

Музыка «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме Власти города подтвердили, что готовы принять «Евровидение» в 2021 году. «Евровидение-2020» должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. 28

Общество Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. 344

Общество Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции». 949

Общество ЕГЭ по базовой математике отменили Директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова сообщила, что Единый государственный экзамен по базовой математике проводится в 2020 году не будет. 77

Экономика Как изменилась стоимость «вторички» за период самоизоляции? Эксперты компании "Циан" проанализировали, как изменилась стоимость вторичной недвижимости за этот период, а также сравнили средние цены с ценами начала года — "докризисного" периода.

Общество 18 мая в Воронежской области снимут часть ограничений С начала новой недели в Воронежской области могут приступить к первому этапу ослабления ограничений, введенных в период пандемии коронавируса. 23

Авто Porsche анонсировала новый Porsche 911 Targa Компания Porsche опубликовала видеотизер нового Porsche 911 Targa, намекая на его скорую премьеру, которая запланирована на 18 мая. 1

Политика Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения. 95

Общество Россиянам предсказали аномально холодную погоду На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода. 1,2K

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Здоровье Депутаты спрогнозировали сокращение числа курильщиков после пандемии Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова посчитала, что после пандемии коронавируса часть курильщиков откажется от своей привычки. 30

Гаджеты Компания «Google» сделает дешевле свои смартфоны Дополнительно, кроме «старой» платформы, компания решили не оснащать Pixel 5 функцией Motion Sense, а все из-за отказа от радара Soli. 2

Технологии Российские астрономы зафиксировали пробуждение ядра галактики Отмечено, что NGC 3516 – это первая сейфертовская галактика, в которой была зафиксирована спектральная изменчивость, и в то же время первое открытое активное ядро галактики, который меняет спектральный тип, сообщается на сайте МГУ. 5

Экономика Убытки кинотеатров РФ из-за пандемии составят около 50 млрд рублей Российские кинотеатры из-за пандемии коронавируса по итогам года могут потерять около 50 млрд рублей, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Общество Минкультуры просит снять ограничения с кинотеатров "Минкультуры РФ совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров", - говорится в сообщении. 6

Авто Обновленный Suzuki Swift официально представлен Японская компания Suzuki провела презентацию обновленного хэтчбека Swift.