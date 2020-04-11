Энергетика
РБКФедун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Новое соглашение с ОПЕК по ограничению нефтедобычи было необходимо, однако оно имеет как позитивные, так и негативные стороны, сообщил вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун в разговоре с РБК.
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Комментарии
Общество
Собянин предложил создать единую базу тестов на коронавирус
Все результаты тестирований на коронавирус должны быть оцифрованы и внесены в единую базу, даже если это частные лаборатории, иначе их отключат от этой работы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 08:19
Хоккей
«Ак Барс» продлил контракт с Биляловым
Чемпионат 07:47
Здоровье
В Волгоградской области умерла женщина с подозрением на COVID-19
Как сообщил «Волгоградской правде.ру» руководитель облздрава Анатолий Себелев, женщина не контактировала с заболевшими коронавирусом, в Жирновском районе на данный момент нет ни одного случая заражения СOVID-19.
Волгоградская правда 09:15
Общество
ВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции
Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.
REGNUM 09:42
Экономика
Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия вчера в 12:43
Общество
Коронавирус исполнил пожелание Греты Тунберг
В 2019 году главным противником авиаперелетов стала шведская экоактивистка Грета Тунберг.
Lenta.ru 08:40
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Происшествия
В Ангарской колонии есть погибший
Тело обнаружили под завалами после бунта и пожара Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко сообщил, что на территории колонии №15 в Ангарске обнаружен труп повешенного осужденного.
Коммерсантъ 07:13
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Религия
В РПЦ дали совет, как освятить вербы дома
"В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное Воскресение), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла миряне могут освятить ваии (вербы) дома", - говорится в сообщении рабочей группы в ее официальном Telegram-канале.
РИА Новости 06:43
Политика
Шенгенскую зону могут закрыть до сентября, сообщил Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Шенгенская зона может быть закрыта вплоть до сентября из-за распространения коронавируса.
Znak.com 09:25
Здоровье
Стало известно, сколько стоит лечение больного коронавирусом в Китае
На лечение одного человека, зараженного коронавирусом, в Китае тратится около 21,5 тысячи юаней - это почти 225 тысяч рублей.
Pravda.Ru 09:41
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
В Москве увеличено число патрулей Росгвардии
Число сотрудников Росгвардии, патрулирующих улицы Москвы в период ограничительных мер, увеличено.
Интерфакс 02:55
Общество
Плющенко ответил на вопрос о панических атаках на карантине
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на вопрос о панических атаках, которые могут возникать во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:44
Общество
Россияне нашли замену маскам против коронавируса
В условиях пандемии коронавируса у россиян стали пользоваться популярностью пластиковые экраны для лица.
9111.ru 09:25
Космос
«Технология» из Обнинска: продукция для космоса не терпит остановок
Предприятие из калужского Обнинска более 40 лет обеспечивает космическую отрасль страны высокотехнологичной продукцией из композиционных материалов.
REGNUM 07:50
Авто
Назвали 5 производителей нержавеющих автомобилей
Эксперты составили 5 производителей, машины которых не подвержены коррозийным процессам. Первую строчку рейтинга занимает Honda CR-V.
Новые автомобили 04:35
Общество
В Оренбуржье продлён режим самоизоляции
Оренбург, 11 апреля 2020, 16:05 — REGNUM В Оренбургской области режим самоизоляции продлен еще на неделю — до 19 апреля.
REGNUM 09:05
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
Игры
С 16 апреля в Epic Games Store будут раздавать Just Cause 4
CyberSport.ru 09 апреля в 11:52
Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
Энергетика
Новак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
В первые два месяца страны снизят добычу топлива на 10 млн баррелей в сутки, во втором полугодии 2020 года — на 8 млн баррелей, а в 2021 году — на 6 млн баррелей.
Известия 00:01
Общество
Воробьев объявил о введении пропускного режима в Подмосковье
Красногорск, 10 апреля 2020, 21:13 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о поэтапном введении в регионе пропускного режима.
REGNUM вчера в 14:13
Общество
Часть бизнеса освободят от уплаты аренды на три месяца
Правительство освободит ряд малых и средних предприятий от платы за аренду в апреле, мае и июне федерального имущества, составляющего государственную казну, в том числе земельных участков.
Российская газета 09:20
Культура
Фестиваль Burning Man отменили из-за коронавируса в США
NewInform 03:40
Общество
За сутки в России зафиксировано 1667 случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России зафиксировано 1667 случаев коронавируса, об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
RuNews24.ru 04:57
Экономика
Ритейлеров и рестораторов не отправили на карантин
Не исчезнут с московских улиц и курьеры, доставляющие еду: власти также пока не намерены ограничивать работу заведений общепита, работающих на вынос.
Коммерсантъ 09:22
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 09 апреля в 12:06