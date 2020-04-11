Энергетика
РИА НовостиФедун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун сравнил новую сделку ОПЕК+ с Брестским миром.
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с чего всё началось
В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.РБК09:02
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Комментарии
Общество
США вышли на первое место по числу жертв коронавируса
США вышли на первое место по числу жертв коронавируса: 18 860 человек, сообщил Университет Джона Хопкинса.
РИА Новости 12:32
Армия и оружие
Пушилин пригрозил жесткими методами, если ВСУ не прекратят обстрелы
В противном случае ДНР оставляет за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами.
RuNews24.ru вчера в 01:25
Общество
Собянин разъяснил порядок получения специальных пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 12:44
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Энергетика
Мексика согласилась сократить добычу нефти при помощи США
Мексика сократит добычу на 100 тыс. баррелей в сутки. Мексика согласовала сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+.
Мой Брянск вчера в 09:56
Политика
Россия и США создадут рабочую группу по космосу
Как рассказал РИА Новости в субботу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, для этой цели Москва и Вашингтон договорились создать рабочую группу по космосу.
Вести.Ru 11:30
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Общество
Более 30 стран запросили у России аппараты ИВЛ
Власти РФ продают в другие страны ИВЛ, когда их не хватает в больницах России Некоторые эксперты и многие общественные деятели задают вопрос: Почему Россия отправляет или продаёт в другие страны аппараты ИВЛ, когда в российских больницах таких аппаратов нет или не хватает, их обещают поставить только через 6 месяцев.
Absolut TV вчера в 09:43
Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
Общество
В Тульской области продлён режим повышенной готовности из-за коронавируса
Тула, 11 апреля 2020, 18:28 — REGNUM В Тульской области режим повышенной готовности, объявленный в связи с угрозой распространения коронавируса, продлён до 30 апреля.
REGNUM 11:28
Происшествия
В Удмуртии шесть человек погибли, отравившись неизвестным веществом
Шесть человек скончались в результате отравления неизвестным химическим веществом, которое употребляли в качестве спиртного, сообщает СКР по региону.
РИА Новости 05:38
Общество
Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
РИА Новости 11:50
Здоровье
В РКБ в Уфе коронавирусом болеют и пациенты, и врачи
У 170 медиков и пациентов республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе подозревают коронавирус – первый тест у них показал положительный результат.
Вести.Ru вчера в 12:29
Общество
В Подмосковье вводится пропускной режим
Власти Подмосковья вслед за столичным мэром вводят в регионе режим пропусков.
Эхо Москвы вчера в 14:03
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru 10:58
Общество
Умер российский политолог Александр Некрасов
В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
Общество
Евсеев: слушаю высказывания Путина и верю всему. Как можно не верить президенту?
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением о президенте России Владимире Путине.
Чемпионат 12:48
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Экономика
Фондовый рынок США завершил торги в плюсе
Нью-Йорк, США, 9 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Основные индекс Уолл-стрит закрылись в «зеленой зоне» 9 апреля, несмотря на резкий рост безработицы в США и спорную информацию о сделке ОПЕК+.
REGNUM 09 апреля в 16:12
Происшествия
Медцентр имени Семашко в Архангельске закрыли на карантин
Северный медицинский клинический центр имени Н.А. Семашко ФМБА России в Архангельске закрыли на карантин сроком на две недели, после того как у одной из пациенток было выявлено подозрение на коронавирус.
РЕН ТВ 11:49
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
Происшествия
В Крыму четверо детей получили ожоги, играя с канистрой с бензином
Четверо детей в Крыму получили ожоги различной степени тяжести после того, как подожгли канистру с бензином, трое из них госпитализированы, у одного из них ожоги 34% тела, сообщил в субботу министр здравоохранения Игорь Чемоданов.
ТАСС 08:43
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Здоровье
ВОЗ рекомендует Белоруссии усилить меры физического дистанцирования
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала Белоруссии принять дополнительные меры по физическому дистанцированию, запретив проведение массовых мероприятий.
ТАСС 09:17
Общество
Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны
Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
Наука
Люди могут верить в ложные воспоминания
Исследователи выяснили, что люди практически никогда не отличают ложные воспоминания других людей от реальности.
Волгоградская правда 11:51
Здоровье
Зеленский помог. Коронавирус добрался до Николаевской области
Днем ранее Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в том, что в Николаевской области нет коронавируса, и распорядился срочно проверить регион.
Украина.ру 10:22