В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.

с чего всё началось

Общество Собянин разъяснил порядок получения специальных пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области. 76

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 4K

Здоровье Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит» Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям. 758

Политика Россия и США создадут рабочую группу по космосу Как рассказал РИА Новости в субботу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, для этой цели Москва и Вашингтон договорились создать рабочую группу по космосу. 1

Общество Более 30 стран запросили у России аппараты ИВЛ Власти РФ продают в другие страны ИВЛ, когда их не хватает в больницах России Некоторые эксперты и многие общественные деятели задают вопрос: Почему Россия отправляет или продаёт в другие страны аппараты ИВЛ, когда в российских больницах таких аппаратов нет или не хватает, их обещают поставить только через 6 месяцев. 568

Здоровье В РКБ в Уфе коронавирусом болеют и пациенты, и врачи У 170 медиков и пациентов республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе подозревают коронавирус – первый тест у них показал положительный результат. 742

Общество В Подмосковье вводится пропускной режим Власти Подмосковья вслед за столичным мэром вводят в регионе режим пропусков. 703

Общество Оперштаб обновил статистику по Подмосковью В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. 128

Общество Умер российский политолог Александр Некрасов В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов. 273

Общество Евсеев: слушаю высказывания Путина и верю всему. Как можно не верить президенту? Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением о президенте России Владимире Путине.

Экономика Фондовый рынок США завершил торги в плюсе Нью-Йорк, США, 9 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Основные индекс Уолл-стрит закрылись в «зеленой зоне» 9 апреля, несмотря на резкий рост безработицы в США и спорную информацию о сделке ОПЕК+. 2

Происшествия Медцентр имени Семашко в Архангельске закрыли на карантин Северный медицинский клинический центр имени Н.А. Семашко ФМБА России в Архангельске закрыли на карантин сроком на две недели, после того как у одной из пациенток было выявлено подозрение на коронавирус. 4

Экономика Правительство купило Сбербанк у ЦБ О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале. 2,9K

Происшествия В Крыму четверо детей получили ожоги, играя с канистрой с бензином Четверо детей в Крыму получили ожоги различной степени тяжести после того, как подожгли канистру с бензином, трое из них госпитализированы, у одного из них ожоги 34% тела, сообщил в субботу министр здравоохранения Игорь Чемоданов. 6

Политика Песков рассказал о состоянии здоровья Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости". 2,3K

Здоровье ВОЗ рекомендует Белоруссии усилить меры физического дистанцирования Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала Белоруссии принять дополнительные меры по физическому дистанцированию, запретив проведение массовых мероприятий. 86

Наука Люди могут верить в ложные воспоминания Исследователи выяснили, что люди практически никогда не отличают ложные воспоминания других людей от реальности. 9