Энергетика
РИА НовостиФедун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун сравнил новую сделку ОПЕК+ с Брестским миром.
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с чего всё началось
В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.РБК09:02
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Комментарии
Транспорт
В Москве ограничили въезд автомобилей из других регионов
ГИБДД Москвы ограничила въезд в столицу для легковых автомобилей из других регионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Lenta.ru 11:42
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Религия
РПЦ допустила посещение храмов прихожанами на Пасху
Отдельные епархии на свое усмотрение могут допускать прихожан в храмы, если это позволяет санитарно-эпидемиологическая ситуация в конкретном регионе.
ТК Звезда вчера в 07:13
Политика
МИД Белоруссии не понимает, о какой помощи стране сообщили в Кремле
Господин Макей не понимает, о какой помощи Белоруссии в Кремле сообщили журналистам.
Коммерсантъ вчера в 22:57
Происшествия
В Омске двое детей выздоровели от коронавируса
Девочка 10 лет и 11-летний мальчик выздоровели от коронавируса в Омске, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе минздрава области.
РИА Новости 12:20
Шоу-бизнес
Киностудия Глюкозы и Максима Фадеева признана банкротом
Киностудия певицы Глюкозы (Наталья Чистяковой-Ионовой) и Максима Фадеева признана банкротом, об этом свидетельствуют данные портала СПАРК.
РЕН ТВ вчера в 05:26
Происшествия
Муфтий Ингушетии умер от коронавируса
Коммерсантъ 10:16
Общество
Василий Уткин заявил, что разочаровался в государстве
Уткин подчеркнул, что "много лет и десятилетий" скидывает долю своих заработков государству. Какую-то часть денег берет Пенсионный фонд.
Московский Комсомолец 04:44
Кино
Тайка Вайтити рассказал о новом фильме «Тор: Любовь и гром»
Культуромания вчера в 10:42
Общество
Россияне нашли замену медицинским маскам для защиты от коронавируса
Россияне из-за дефицита медицинских масок стали использовать для защиты от коронавируса пластиковые маски-экраны для лица.
Наша версия 04:51
Общество
Умер российский политолог Александр Некрасов
В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
Общество
Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
РИА Новости 11:50
Общество
Названы новые симптомы коронавируса
У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology.
РИА Новости 11:39
Общество
В Тульской области продлен запрет на работу ТЦ и залов ресторанов
Сегодня, 11 апреля, Губернатор Тульской области внес изменения в Указ «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
Первый Тульский 09:59
Здоровье
Министр здравоохранения рассказал, почему в Беларуси до сих пор не ввели карантин
По словам министра, если каждый ограничит свои необязательные контакты на 50%, это поможет пройти путь без перегрузки системы.
КП - Беларусь 09:17
Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
Происшествия
В Волгоградской области рассказали о новых пациентах с коронавирусом
Среди 5 новых больных коронавирусом в Волгоградской области четверо вернулись в регион из Москвы, всего в регионе выявлены 33 случая инфекции, сообщает в субботу своем Telegram-канале областной оперштаб.
РИА Новости 08:54
Общество
Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина
Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля.
Новая Кубань 11:06
Общество
Игорь Бабушкин: для ослабления ограничений в Астрахани время не пришло
Прежде всего Игорь Бабушкин отметил, что в Астраханскую область в скором времени доставят 20 тысяч тест-систем нового поколения.
Южная Волна 10:20
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
Здоровье
В Воронежской области коронавирус впервые подозревают у врача
В Воронежской области зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией у врача.
Обозреватель Врн 08:50
Футбол
Дмитрий Селюк: Смолов меня понял и съехал с темы
Считаю, после коронавируса в российском футболе больше не будут платить по 4 миллиона евро 34-летним игрокам, как в Локомотиве.
Советский спорт 10:54
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Происшествия
Тело погибшего обнаружили после пожара в колонии Ангарска
Тело погибшего извлекли из-под завалов после пожара в колонии Ангарска в Иркутской области, сообщает ТАСС.
iReactor 04:35
Футбол
Павлюченко: на карантине стал и плотником, и сантехником. Лампочки меняю, кран починил
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, чем занимается во время карантина, введённого из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат 09 апреля в 05:18
Происшествия
В Мурманске у умершей пенсионерки заподозрили коронавирус
В Мурманской области скончалась 67-летняя пациентка с пневмонией, посмертный тест на коронавирус у которой дал предварительно положительный результат, сообщил оперштаб.
РИА Новости 12:23
Политика
Верховный суд разъяснил порядок расчета процессуальных сроков в апреле
Процессуальные сроки продлеваются автоматически, так как в них не входят нерабочие дни, введенные указом президента России Путиным в рамках борьбы с коронавирусом, заявил секретарь пленума Верховного суда РФ Виктор Момотов на виртуальном Петербургском международном юридическом форуме «9 ½: Законы коронавируса», 11 апреля сообщает пресс-служба Верховного суда.
ИА Красная Весна 09:58
Армия и оружие
Названы сильные стороны новейшего ЗРК С-350 «Витязь»
Юрий Грехов, являющийся командующим войсками ПВО-ПРО ВКС РФ, рассказал об основных преимуществах С-350 «Витязь».
Дни24 07:50
Хоккей
Пробывший несколько дней в коме игрок «Эдмонтона» Кейв умер
Умер нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Колби Кейв. 25-летний хоккеист несколько дней пробыл в коме из-за кровоизлияния в мозг.
Газета.Ru 12:03