Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъФедун оценил выгоду России от нового соглашения с ОПЕК

Вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун считает, что России выгодно новое сокращение добычи на 10–15 млн баррелей в сутки. Без сделки ОПЕК+ российскую нефтяную промышленность ожидало бы «ковровое закрытие скважин», заявил он в интервью РБК.
Читать в источнике
Комментировать601
с чего всё началось

Федун — РБК: «Без сделки ОПЕК+ нам пришлось бы сократить добычу до 50%»

В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.
РБК09:02

Подробнее о событии

В ЛУКОЙЛе прокомментировали сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

RT на русском12:08

Федун оценил выгоду России от нового соглашения с ОПЕК

Коммерсантъ11:58

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

РИА Новости12:12

Федун заявил, что верит в цену $40 за баррель ко второй половине года

Интерфакс10:50

Сделку ОПЕК+ по нефти сравнили c унизительным для России Брестским миром

Lenta.ru10:37

Совладелец «Лукойла» сравнил сделку ОПЕК+ с Брестским миром

ТАСС11:13

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

РБК09:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 17:35, Ашберн

Комментарии

Экономика

Центробанк рассказал о выплатах застрявшим за границей россиянам

Банк России поделился способом выплаты помощи россиянам, застрявшим в других странах.
News.ru 09 апреля в 13:45
5
Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
184
Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
2,1K
Общество

Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

РИА Новости 11:50
1,1K
Игры

Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали о системе дополнений

Варшава, 11 апреля 2020, 07:15 — REGNUM Глава студии CD Projekt Red Адам Кичиньский сообщил, что Cyberpunk 2077 будет «не меньше DLC (дополнений — ИА REGNUM)», чем у игры «Ведьмак 3: Дикая охота».
REGNUM 00:15
4
Общество

Городские службы Москвы проведут масштабную дезинфекцию города

Масштабную дезинфекцию Москвы для предотвращения распространения коронавируса планируется провести 12 апреля.
Известия 02:38
309
Происшествия

После бунта и пожара в ангарской колонии нашли погибшего

Мертвого заключенного нашли при разборе завалов в колонии №15 строгого режима в Иркутской области.
НТВ 05:09
16
Энергетика

Мексика договорилась с США по сокращению добычи нефти

Решение сократить добычу нефти приняла Мексика вместе с США, 10 апреля сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор на своей странице Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 09:15
38
Общество

Оперштаб обновил статистику по Подмосковью

В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru 10:58
144
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова доставлена в больницу

В Санкт-Петербурге в больнице находится певица Татьяна Буланова, пишет Telegram-канал "112".
Газета.Ru 15:30
90
Футбол

Хавьер Дзанетти: «Моуринью – великий тренер. Он передал „Интеру“ свою страсть»

Экс-защитник «Интера» Хавьер Дзанетти поделился мнением о бывшем главном тренере клуба Жозе Моуринью, сейчас возглавляющем «Тоттенхэм».
Sports.ru 16:41
Общество

Назван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года.
BFM.ru 02:18
2,4K
Шоу-бизнес

Муж Нюши оценил ее совместную песню с Егором Кридом

Поклонники еще долго терроризировали пару и выкладывали совместные фото Егора Крида и Нюши, сделанные в фотошопе, что злило ее нынешнего супруга.
Слово и Дело 12:34
1
Технологии

Во Франции нашли флягу римского легионера

Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 04:15
7
Происшествия

В голландском аэропорту Схипхол задержан вооруженный мужчина

Мужчина с оружием задержан в голландском аэропорту Схипхол. Об этом сообщила в субботу в Facebook военная полиция Нидерландов.
ТАСС 16:39
Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
RT на русском 16:47
373
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 20 тыс. человек

ТАСС 15:31
21
Общество

Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина

Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля.
Новая Кубань 11:06
124
Киберспорт

Riot банит игроков, торгующих ключами Valorant

Как сообщает Riot в твиттере, компания забанила множество аккаунтов с доступом к бета-тесту Valorant за продажу ключей.
Cyber.sports.ru 09 апреля в 04:52
Здоровье

Врачи определили кашель, который указывает на рак легких

Непрекращающийся кашель с хрипами и характерной мокротой может быть симптомом онкологического заболевания, рассказали врачи из Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Народные новости 05:25
25
Общество

Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин

Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
Интерфакс 06:45
7
Здоровье

Врач напомнил о «русском чуде» в борьбе с коронавирусом

Врач и телеведущий Александр Мясников сказал, что, говоря о коронавирусе, многие упоминают "германское чудо" и при этом забывают о "русском чуде".
Газета.Ru 11:46
1,1K
Общество

Песков допустил перенос Парада Победы

Газета.Ru 10:09
756
Общество

Умер российский политолог Александр Некрасов

В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
323
Религия

Московские храмы проведут богослужения без прихожан

Богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан по требованию санитарных властей города, говорится в письме первого викария патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополита Воскресенского Дионисия к духовенству Москвы и Московской области, которое было размещено на сайте Русской православной церкви.
РИА Новости 17:00
1
Общество

В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях

Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
237
Экономика

ФРС США выделила $2,3 трлн для поддержки экономики страны

Федеральная резервная система (ФРС) США предприняла дополнительные шаги для поддержки экономики страны и объявила в четверг, 9 апреля, о новой программе в рамках антикризисного пакета на сумму $2,3 трлн.
Известия 09 апреля в 19:25
185
Здоровье

Выздоровевшие от коронавируса остаются заразными, рассказали врачи

Как сообщил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов, все пациенты, которые уже успели вылечиться от коронавирсуной инфекции, и находившиеся в тяжелом состоянии на протяжении длительного времени, могут быть источником заражения для всех остальных.
Live24 08:25
193
Общество

Осужденный в России банкир Бородин пожертвовал £1 млн клинике в Британии

В России Бородин заочно приговорен к 14 годам колонии общего режима и штрафу в 2,5 млн руб. за растрату в особо крупном размере.
РБК 17:29
Общество

Россияне нашли замену медицинским маскам для защиты от коронавируса

Россияне из-за дефицита медицинских масок стали использовать для защиты от коронавируса пластиковые маски-экраны для лица.
Наша версия 04:51
420
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное