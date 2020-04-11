Энергетика
КоммерсантъФедун оценил выгоду России от нового соглашения с ОПЕК
Вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун считает, что России выгодно новое сокращение добычи на 10–15 млн баррелей в сутки. Без сделки ОПЕК+ российскую нефтяную промышленность ожидало бы «ковровое закрытие скважин», заявил он в интервью РБК.
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с чего всё началось
В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.РБК09:02
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ИА Красная Весна вчера в 09:15
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Во Франции нашли флягу римского легионера
Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
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Мужчина с оружием задержан в голландском аэропорту Схипхол. Об этом сообщила в субботу в Facebook военная полиция Нидерландов.
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Врачи определили кашель, который указывает на рак легких
Непрекращающийся кашель с хрипами и характерной мокротой может быть симптомом онкологического заболевания, рассказали врачи из Национальной службы здравоохранения Великобритании.
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Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
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Как сообщил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов, все пациенты, которые уже успели вылечиться от коронавирсуной инфекции, и находившиеся в тяжелом состоянии на протяжении длительного времени, могут быть источником заражения для всех остальных.
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