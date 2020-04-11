В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.

с чего всё началось

Транспорт Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В магазин, на дачу и по другим личным целям разрешается съездить дважды в неделю Столичный мэр Сергей Собянин своим указом ввел пропускную систему электронных кодов для поездок по Москве и за город на личных автомобилях, в такси и общественном транспорте. 1,2K

Общество Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля. 79

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 4K

Шоу-бизнес Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин. 21

Музыка Пухляш из Little Big снялся в клипе про самоизоляцию Группа Cream Soda выпустила клип на хит группы «Хлеб» под названием «Плачу на техно». Видео сняли в одном из жилых комплексов в Москве. 99

Биатлон Драчев выступил против приглашения в сборную Кабукова и Королькевича Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев выступил против приглашения в национальную сборную тренеров Роберта Кабукова и Владимира Королькевича.

Общество Умер российский политолог Александр Некрасов В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов. 301

Здоровье Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит» Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям. 970

Общество Случаи заражения зафиксированы в 11 районах Курской области Коронавирус в Курской области зафиксирован у 42 человек по состоянию на 11 апреля. Случаи заражения зафиксированы в 11 районах области. 2

Общество В Москве уточнили, кто сможет выходить на работу в период самоизоляции Московский штаб по экономическим вопросам уточнил указ мэра Сергея Собянина о приостановлении очного посещения работы сотрудниками предприятий многих отраслей с 13 до 19 апреля. 4

Технологии Во Франции нашли флягу римского легионера Миссия Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) обнаружила на юго-востоке Франции римское святилище, сообщает «Российская газета». 5

Общество Часть бизнеса освободят от уплаты аренды на три месяца Правительство освободит ряд малых и средних предприятий от платы за аренду в апреле, мае и июне федерального имущества, составляющего государственную казну, в том числе земельных участков. 6

Общество Оперштаб обновил статистику по Подмосковью В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. 132