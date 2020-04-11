Энергетика
РИА НовостиФедун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун сравнил новую сделку ОПЕК+ с Брестским миром.
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с чего всё началось
В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.РБК09:02
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Комментарии
Общество
Песков допустил перенос Парада Победы
Газета.Ru 10:09
Здоровье
В Воронежской области у врача-реаниматолога заподозрили коронавирус
У врача-реаниматолога областной больницы №1 предварительно подтвердился коронавирус, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.
АиФ Воронеж 08:33
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В магазин, на дачу и по другим личным целям разрешается съездить дважды в неделю Столичный мэр Сергей Собянин своим указом ввел пропускную систему электронных кодов для поездок по Москве и за город на личных автомобилях, в такси и общественном транспорте.
Коммерсантъ 14:25
Общество
Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина
Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля.
Новая Кубань 11:06
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
Общество
Во многих городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса
В 30 городах Турции и на территории провинции Зонгулдак объявлен комендантский час.
LentaChel.ru 01:54
Происшествия
В иркутской колонии после бунта начался пожар
Взгляд.ру вчера в 11:55
Общество
Собянин побывал в лаборатории, где делают тесты на коронавирус
В субботу мэр Москвы Сергей Собянин посетил лабораторию, в которой ищут способы справиться с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 08:45
Музыка
Пухляш из Little Big снялся в клипе про самоизоляцию
Группа Cream Soda выпустила клип на хит группы «Хлеб» под названием «Плачу на техно». Видео сняли в одном из жилых комплексов в Москве.
МордовМедиа 10:09
Биатлон
Драчев выступил против приглашения в сборную Кабукова и Королькевича
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев выступил против приглашения в национальную сборную тренеров Роберта Кабукова и Владимира Королькевича.
РБК 05:34
Общество
Умер российский политолог Александр Некрасов
В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Общество
Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны
Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
Общество
Случаи заражения зафиксированы в 11 районах Курской области
Коронавирус в Курской области зафиксирован у 42 человек по состоянию на 11 апреля. Случаи заражения зафиксированы в 11 районах области.
Регион online 13:31
Общество
В Москве уточнили, кто сможет выходить на работу в период самоизоляции
Московский штаб по экономическим вопросам уточнил указ мэра Сергея Собянина о приостановлении очного посещения работы сотрудниками предприятий многих отраслей с 13 до 19 апреля.
РИА Новости 12:18
Технологии
Во Франции нашли флягу римского легионера
Миссия Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) обнаружила на юго-востоке Франции римское святилище, сообщает «Российская газета».
Дилетант 04:15
Общество
Часть бизнеса освободят от уплаты аренды на три месяца
Правительство освободит ряд малых и средних предприятий от платы за аренду в апреле, мае и июне федерального имущества, составляющего государственную казну, в том числе земельных участков.
Российская газета 09:20
Кино
300 фанатов на карантине пересняли «Назад в будущее 2»
Рамблер вчера в 06:58
Политика
В Кремле предупредили о кризисе, который ждет мир после пандемии
Российское государство обладает необходимым потенциалом для этого.
РИА Новости 09:04
Общество
Глеб Никитин изменил правила прибытия в Нижегородскую область
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о повышенной готовности.
Открытый Нижний 12:46
Шоу-бизнес
Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами
Появилась информация, что Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами.
OAnews вчера в 11:27
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru 10:58
Общество
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки побило рекорд
В американском штате Нью-Йорк установлен очередной рекорд по числу летальных исходов от коронавирусной инфекции – за последние сутки скончались семьсот девяносто девять человек.
Страна Советов on-line вчера в 07:14
Общество
Россияне нашли замену медицинским маскам для защиты от коронавируса
Россияне из-за дефицита медицинских масок стали использовать для защиты от коронавируса пластиковые маски-экраны для лица.
Наша версия 04:51
Общество
Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
РИА Новости 11:50