Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиФедун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун сравнил новую сделку ОПЕК+ с Брестским миром.
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с чего всё началось

Федун — РБК: «Без сделки ОПЕК+ нам пришлось бы сократить добычу до 50%»

В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.
РБК09:02

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В ЛУКОЙЛе прокомментировали сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

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ТАСС11:13
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Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина

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YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
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Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
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Происшествия

Умер заразившийся коронавирусом муфтий Ингушетии

РБК 10:09
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Общество

Во многих городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса

В 30 городах Турции и на территории провинции Зонгулдак объявлен комендантский час.
LentaChel.ru 01:54
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Происшествия

В иркутской колонии после бунта начался пожар

Взгляд.ру вчера в 11:55
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Общество

Собянин побывал в лаборатории, где делают тесты на коронавирус

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин посетил лабораторию, в которой ищут способы справиться с коронавирусом COVID-19.
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Биатлон

Драчев выступил против приглашения в сборную Кабукова и Королькевича

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Здоровье

Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»

Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
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Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны

Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
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Общество

Случаи заражения зафиксированы в 11 районах Курской области

Коронавирус в Курской области зафиксирован у 42 человек по состоянию на 11 апреля. Случаи заражения зафиксированы в 11 районах области.
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В Москве уточнили, кто сможет выходить на работу в период самоизоляции

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Во Франции нашли флягу римского легионера

Миссия Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) обнаружила на юго-востоке Франции римское святилище, сообщает «Российская газета».
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В Кремле предупредили о кризисе, который ждет мир после пандемии

Российское государство обладает необходимым потенциалом для этого.
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Глеб Никитин изменил правила прибытия в Нижегородскую область

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Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами

Появилась информация, что Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами.
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Общество

Оперштаб обновил статистику по Подмосковью

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На телеканале «Россия 1» началась трансляция концерта «Мы вместе»

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Общество

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки побило рекорд

В американском штате Нью-Йорк установлен очередной рекорд по числу летальных исходов от коронавирусной инфекции – за последние сутки скончались семьсот девяносто девять человек.
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Россияне нашли замену медицинским маскам для защиты от коронавируса

Россияне из-за дефицита медицинских масок стали использовать для защиты от коронавируса пластиковые маски-экраны для лица.
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Общество

Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

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