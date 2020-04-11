Энергетика

Газета.RuГазета.RuФедун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Федун — РБК: «Без сделки ОПЕК+ нам пришлось бы сократить добычу до 50%»

В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.
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«Сделка была унизительной». Федун сравнил договор ОПЕК+ с Брестским миром

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Сделку ОПЕК+ по нефти сравнили c унизительным для России Брестским миром

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Совладелец «Лукойла» сравнил сделку ОПЕК+ с Брестским миром

ТАССвчера в 11:13
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Комментарии

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На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
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Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
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Общество

YouTube восстановил ролик с интервью Проценко из фильма RT

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Пять новых случаев коронавируса нашли в Алтайском крае

В Алтайском крае зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб по региону.
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Общество

Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны

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ФАН 10 апреля в 22:17
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Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 10 апреля в 01:59
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Общество

Еще 188 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Как сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за последние сутки из больниц выписаны еще 188 пациентов.
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В Иркутске из психиатрической больницы сбежали шесть пациентов

Шесть пациентов Иркутской областной психиатрической больницы совершили побег из медучреждения и объявлены в розыск, сообщает ГУМВД региона.
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Общество

Историк моды Васильев госпитализирован с пневмонией

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Москва, 11 апреля 2020, 06:41 — REGNUM Существенного снижения активности распространения коронавирусной инфекции в России можно будет ожидать в июне 2020 года, сообщил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью «Парламентской газете».
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В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки

В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки Из них: ▪ 77 человек - от 18 до 45 лет ▪ 56 человек - от 46 до 64 лет ▪ 37 человек - от 65 до 88 лет ▪ И ещё 12 детей Всего на данный момент в Московской области выявлено 930 случаев заболевания.
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Происшествия

Россиянка убила мужа в ожидании результатов теста на коронавирус

Жительница Зеленограда убила гражданского мужа, пока ждала результатов теста на коронавирус, находясь на карантине.
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Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ

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Известия вчера в 16:50
Религия

Православные христиане встречают Вербное воскресенье

Православные христиане отмечают в воскресенье праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю — воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.
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Общество

Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

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Число заражённых коронавирусом в Брянской области возросло до 141

В Брянской области число инфицированных коронавирусом жителей за сутки возросло на 18 — до 141.
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Авто

Haval анонсировала новый Haval H5 для России

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Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом

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Хоккеист Эдмонтона Кейв скончался в больнице

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Минздрав посоветовал раствор соли для профилактики коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, о способе профилактики было упомянуто в пятой версии «Временных методических рекомендаций».
ToDay News Ufa 09 апреля в 13:23
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В Москве 12 апреля снова проведут масштабную дезинфекцию

Чтобы снизить угрозу распространения коронавируса COVID-19, в Москве в воскресенье, 12 апреля, проведут очередную масштабную дезинфекцию.
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