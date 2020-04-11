Энергетика

Газета.RuГазета.RuФедун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент "Лукойла" Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти помогла прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Федун — РБК: «Без сделки ОПЕК+ нам пришлось бы сократить добычу до 50%»

В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.
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