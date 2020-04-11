Энергетика
Газета.RuФедун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти помогла прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Оценить595
с чего всё началось
В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.РБК09:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 18:50, Ашберн
Комментарии
Общество
Умер кинокритик Александр Тимофеевский
Шура Тимофеевский, любимейший из любимейших, умер.
BFM.ru 17:37
Происшествия
В голландском аэропорту Схипхол задержан вооруженный мужчина
Мужчина с оружием задержан в голландском аэропорту Схипхол. Об этом сообщила в субботу в Facebook военная полиция Нидерландов.
ТАСС 16:39
Общество
Раскрыта инструкция для полицейских на время всеобщей изоляции в Москве
Инструкцию для правоохранителей на время всеобщей изоляции раскрыло издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 07:02
Экономика
Утверждены новые критерии отбора системообразующих предприятий
Правкомиссия 10 апреля утвердила новые критерии отбора системообразующих предприятий, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия-24" .
ТАСС вчера в 12:27
Политика
В США предложили наказать Китай за коронавирус
Американский сенатор Линдси Грэм предложил наказать Китай за распространение коронавируса.
РЕН ТВ 07:40
Политика
Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Интерфакс 08 апреля в 09:01
Происшествия
Третий случай заражения коронавирусом зафиксировали в Карелии
Всего в Карелии по состоянию на утро 11 апреля проведено 4713 исследования. Сейчас 21 человек находится в стационаре, 64 - выписаны.
Карелинформ 14:13
Космос
В Сети опубликовано видео с парящими над поверхностью Луны НЛО
Астроном-любитель из Канады недавно разместил в Сети оригинальный видеоролик, демонстрирующий перемещение НЛО над поверхностью Луны.
OAnews 09 апреля в 23:29
Музыка
Группа Little Big выступит с большим бесплатным онлайн-концертом
Piter.tv вчера в 12:39
Религия
Епископ оценил запрет на посещение богослужений в Москве
Запрет прихожанам посещать богослужения в храмах Русской православной церкви в Москве и Московской области с 13 по 19 апреля сделает верующих сильнее духом и любовью "к службе Божией и к нашим храмам", считает заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
РИА Новости 18:24
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
Общество
В Кремле посчитали сделку ОПЕК+ состоявшейся
В Кремле посчитали сделку ОПЕК+ состоявшейся. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 10:22
Общество
Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусной инфекцией.
Известия 16:43
Армия и оружие
Близ Луганска ранение получил один украинский военнослужащий
Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение в зоне боевых действий в районе поселка Новозвановка близ города Луганск, заявил пресс-центр штаба Операции объединенных сил 11 апреля журналистам, сообщает Интерфакс Украина.
ИА Красная Весна 12:44
Армия и оружие
Пушилин пригрозил жесткими методами, если ВСУ не прекратят обстрелы
В противном случае ДНР оставляет за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами.
RuNews24.ru вчера в 01:25
Общество
Умер российский политолог Александр Некрасов
В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
Футбол
Экс-игрок ПСЖ назвал причину срыва трансфера Мбаппе в «Реал»
Пандемия коронавируса не позволила нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе перейти в мадридский «Реал», 11 апреля сообщает PARISTEAM.FR.
ИА Красная Весна 17:49
Общество
Власти Москвы оценили нагрузку на работу крематориев
Крематории Москвы справляются с нагрузкой, заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Lenta.ru 16:42
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова заказала свадебное платье за 15 миллионов рублей
Известная российская балерина Анастасия Волочкова заказала себе свадебное платье стоимостью около 15 миллионов рублей.
Актуальные Новости вчера в 15:02
Гаджеты
NVIDIA представит дискретные графические процессоры MX450
Компания NVIDIA готовит замену графическому чипу начального уровня серии GeForce MX 300 основанному на архитектуре Pascal.
Megaobzor.com 04:04
Происшествия
В Псковской области от коронавируса скончался третий человек
В Пскове скончался третий инфицированный коронавирусом пациент, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети Instagram.
АиФ Псков 15:47
Здоровье
В Башкирии Радий Хабиров посетил РКБ имени Куватова
Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров посетил республиканскую клиническую больницу имени Куватова.
Горобзор.ру 13:58
Общество
В 30 городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса
Из-за распространения коронавируса в 30 городах Турции ввели комендантский час.
Деловое.ТВ 08:55
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 09 апреля в 12:06
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Общество
Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля
В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
Известия 13:24
Футбол
Роналду нарушил карантин ради тренировки
News.ru 15:59
Здоровье
Онищенко поспорил с академиком РАН о сроках завершения пандемии
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оспорил мнение академика РАН Виктора Малеева о сроках завершения пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 16:30
Происшествия
Самолёт с богачами не пустили в Канны из-за нарушения карантина
Туристам не удалось убедить сотрудников аэропорта пустить их в Канны, поэтому девять пассажиров вернулись обратно в Великобританию, а один – в Германию.
Наша версия вчера в 11:10