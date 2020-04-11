Энергетика
Газета.RuФедун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн барр. в сутки начиная с 1 мая.РБК11 апреля в 09:02
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Комментарии
Происшествия
У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус
У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
Общество
В России за сутки умерли 18 человек с коронавирусом
За сутки в РФ умерли 18 пациентов с коронавирусом, всего скончались 148 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:51
Общество
На сайте мэра Москвы запустили выдачу электронных пропусков
Жители Москвы теперь могут оформить цифровые пропуска для перемещений по городу - соответствующий раздел запустился на официальном сайте мэра и правительства столицы.
Газета.Ru 02:24
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости вчера в 03:43
Общество
В России зарегистрировано 2558 новых заболевших COVID-19
Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 2558, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Интерфакс 03:46
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $31
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне падает на 1,8% к уровню закрытия предыдущих торгов - до $30,91 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 11:07 мск.
ТАСС 04:11
Общество
Голикова рассказала о возможности продления режима самоизоляции
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ответила на вопрос о возможности продления ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции после 30 апреля.
ФАН вчера в 07:16
Игры
Стартовый тираж ремейка Resident Evil 3 превысил 2 млн копий
Capcom объявила, что отгрузки и цифровые продажи ремейка Resident Evil 3 на PlayStation 4, Xbox One и PC превысили 2 млн копий за первые пять дней.
Игромания.ру 02:42
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Экономика
Forbes назвал 10 российских миллиардеров с наибольшими доходами по итогам 2019 года
Журнал Forbes назвал десять российских миллиардеров, которые в 2019 году заработали на продаже активов и дивидендах в общей сложности почти 15 миллиардов долларов.
ПРАЙМ 03:40
Армия и оружие
Российская армия получила Т-90М «Прорыв»
Российская армия получила первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв».
Lenta.ru 01:33
Общество
Китай занялся испытаниями второй вакцины от коронавируса
Клинические испытания «предварительно одобрены» чиновниками. С середины марта в КНР с помощью добровольцев испытывают еще одну вакцину.
Росбалт 03:09
Общество
Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 03:29
Общество
РЖД приостановили бесплатные поездки участников ВОВ
Ранее РЖД приняли решение в канун 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне предоставить бессрочный и безлимитный бесплатный проезд инвалидам и участникам Великой Отечественной войны во всех поездах дальнего следования внутрироссийского сообщения.
Российская газета 02:51
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Общество
Российские врачи получат 50 миллиардов рублей
Российские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат 50 миллиардов рублей в виде дополнительных выплат.
Lenta.ru 02:42
Происшествия
Самолет Екатеринбург–Москва развернулся из-за задымления в кабине
Самолет, выполнявший рейс Екатеринбург–Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за задымления в кабине пилотов.
Известия 03:29
Общество
В Москве от коронавируса вылечилось еще 150 человек
За последние сутки в Москве вылечилось и выписано из больниц 150 человек, ранее заразившихся вирусом COVID-19, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 03:03
Общество
Во Владимирской области выявлено 13 новых случаев коронавируса
Во Владимирской области зафиксировано 84 случая заболевания коронавирусом, 13 из них — за последние сутки.
Довод 04:22
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11 апреля в 06:59
Здоровье
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Удмуртии
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Удмуртии 13 апреля.
АиФ Удмуртия 02:27
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Генпрокуратура РФ выявила фейк о сотнях погибших от коронавируса
Отмечается, что Генпрокуратура обнаружила фейковые новости в Башкирии, Северной Осетии, а также в Волгоградской и Свердловской областях.
REGNUM 04:09
Общество
МВД назвало самые криминальные регионы в России
Москва, 13 апреля 2020, 08:42 — REGNUM За первые два месяца 2020 года в России количество зарегистрированных преступлений возросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысило 327,3 тыс. преступлений.
REGNUM 01:42
Общество
В Москве и области выявили более 1,8 тыс. новых случаев коронавируса
За последние сутки в Москве зафиксировали 1355 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, еще 495 случаев было зарегистрировано в Московской области.
РБК 04:07
Экономика
Российский бизнес не получит компенсации за простой в период пандемии
Российскому бизнесу не стоит ожидать страховых компенсаций за простой в период пандемии нового типа коронавируса, сообщают "Известия".
Газета.Ru 03:55
Шоу-бизнес
Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ
Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, рассчитывают снять с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и «перевести на кислород».
Известия 11 апреля в 16:50
Технологии
Apple и Google встроят систему мониторинга коронавируса в ОС
Корпорации Google и Apple создадут технологию, которая поможет отследить контакты людей, инфицированных коронавирусом.
Мой Брянск 11 апреля в 03:32