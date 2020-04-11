Энергетика

Газета.RuГазета.RuФедун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент "Лукойла" Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Комментировать805
с чего всё началось

Федун — РБК: «Без сделки ОПЕК+ нам пришлось бы сократить добычу до 50%»

В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.
РБКвчера в 09:02

Подробнее о событии

«Сделка была унизительной». Федун сравнил договор ОПЕК+ с Брестским миром

Чемпионатвчера в 17:59

В ЛУКОЙЛе прокомментировали сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

RT на русскомвчера в 12:08

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

РИА Новостивчера в 12:12

Федун заявил, что верит в цену $40 за баррель ко второй половине года

Интерфаксвчера в 10:50

Сделку ОПЕК+ по нефти сравнили c унизительным для России Брестским миром

Lenta.ruвчера в 10:37

Совладелец «Лукойла» сравнил сделку ОПЕК+ с Брестским миром

ТАССвчера в 11:13

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

РБКвчера в 09:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 00:20, Ашберн

Комментарии

Общество

Академик РАН назвал срок завершения эпидемии COVID-19 в России

Эпидемия коронавирусной инфекции в России может завершиться в начале июня.
Российская газета вчера в 01:37
2,4K
Происшествия

В Красноярске произошел пожар в наркодиспансере

Утром 12 апреля в Красноярске произошел пожар в наркологическом диспансере на правом берегу Енисея.
РБК вчера в 23:42
Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

RT на русском вчера в 16:47
554
Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
2,8K
Политика

Число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США выросло до 550

Число заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt достигло 550.
RT на русском вчера в 21:17
24
Общество

В Оренбуржье продлён режим самоизоляции

Оренбург, 11 апреля 2020, 16:05 — REGNUM В Оренбургской области режим самоизоляции продлен еще на неделю — до 19 апреля.
REGNUM вчера в 09:05
41
Политика

Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости вчера в 21:42
463
Общество

Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет

Установлен порядок ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте до трех лет, имеющим право на материнский капитал.
Российская газета 10 апреля в 07:23
72
Биатлон

Драчев выступил против приглашения в сборную Кабукова и Королькевича

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев выступил против приглашения в национальную сборную тренеров Роберта Кабукова и Владимира Королькевича.
РБК вчера в 05:34
Общество

В Китае за сутки выявили почти сто случаев заражения коронавирусом

В Китае за последние сутки подтвердили 99 случаев заражения коронавирусом, при этом большинство пациентов – «возрастные».
Мойка78 вчера в 21:57
14
Происшествия

В Новосибирской области выявили десять новых случаев коронавируса

В Новосибирской области выявили десять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 23:43
Общество

Названы новые симптомы коронавируса

У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology.
РИА Новости вчера в 11:39
88
Экономика

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК 10 апреля в 08:49
375
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 10 апреля в 01:59
4,1K
Религия

Православные христиане встречают Вербное воскресенье

РИА Новости вчера в 17:54
3
Общество

Правнук Толстого политолог Александр Некрасов умер в Лондоне

Политолог Александр Некрасов скончался на 64-м году жизни. Он являлся правнуком Льва Толстого и поэта Николая Некрасова.
Газета.Ru вчера в 13:38
343
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга

REGNUM вчера в 15:12
183
Политика

Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru вчера в 23:54
6
Общество

До 19 апреля режим ограничений по коронавирусу продлён в ЕАО

Режим ограничений на территории региона продлён до 19 апреля включительно.
РИА Биробиджан вчера в 23:21
Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости 10 апреля в 21:59
2,2K
Авто

Названы лауреаты премии «Всемирный автомобиль года»

110km.ru 08 апреля в 17:01
62
Политика

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Газета.Ru вчера в 06:59
2,7K
Армия и оружие

Российская армия теснит американских военных в Сирии

Российские солдаты теснят американских военных в Сирии. Об этом сообщают журналисты Al-Masdar News.
Деловое.ТВ 10 апреля в 06:47
15
Общество

Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина

Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания.
Газета.Ru вчера в 11:09
132
Религия

РПЦ рекомендовала проводить службы в Москве и Подмосковье без прихожан

Русская православная церковь уже призывала верующих в ближайшие недели, включая Пасху (19 апреля) молиться дома и не посещать храмы.
РБК вчера в 17:45
31
Происшествия

СК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы.
RT на русском вчера в 09:22
227
Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета вчера в 09:13
203
Общество

Оперштаб обновил статистику по Подмосковью

В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
166
Общество

Кремль отказался считать ошибочной прежнюю позицию России по нефти

Москва, как и ранее, выступает за стабилизацию на нефтяном рынке, позиция Кремля остается прежней.
РБК 10 апреля в 09:31
887
Финансы

Рубль растет к доллару и евро на старте торгов

Рубль растет к доллару и евро на старте торгов в четверг, 9 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 09 апреля в 03:37
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное