Энергетика
Общественная служба новостейФедун сравнивает соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент Лукойла Леонид Федун сравнивает сделку ОПЕК+, в рамках которой страны договорились о снижении добычи нефти, с заключением Брестского мира, которое произошло 100 лет назад. По его словам, это позволит прекратить нефтяную войну, цитирует его слова РБК.
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с чего всё началось
В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн барр. в сутки начиная с 1 мая.РБК11 апреля в 09:02
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Комментарии
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Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 11 апреля в 14:25
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Российские комплексы «Искандер» являются «большой проблемой» для НАТО и пугают альянс.
Известия вчера в 12:43
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В Новосибирской области выявили десять новых случаев коронавируса
В Новосибирской области выявили десять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
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Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
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Певица Татьяна Буланова оказалась в реанимации
Певицу, заслуженную артистку РФ Татьяну Буланову экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге.
URA.Ru 11 апреля в 19:26
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РБК вчера в 18:07
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Чемпионат вчера в 12:13
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Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета
Российский истребитель Су-30 перехватил сразу два американских самолета на границе Венесуэлы.
Дни24 вчера в 02:13
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В Приморье ещё у четырех человек подозревают коронавирус
Коронавирус подозревают ещё у четырех человек в Приморье, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 23:16
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Хабиб Нурмагомедов намекнул на дату своего следующего боя
Вести.Ru вчера в 16:40
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Исследуйте сами: в игре Ghost of Tsushima не будет никаких указателей
Вашингтон, 12 апреля 2020, 16:11 — REGNUM В предстоящей игре Ghost of Tsushima не будет указателей цели.
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Кристина Орбакайте поздравила католиков с Пасхой
Известная российская певица, дочь Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой – Кристина Орбакайте – сегодня решила со своим семейством отпраздновать светлый праздник Пасхи и поздравила всех католиков с этим знаменательным событием.
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В своей книге "Сила других людей" исследователь феномена тотального одиночества Майкл Бонд описывает интересные случаи его влияния на психику.
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Медики разгадали феномен «неболеющего» украинского региона
Оказалось, что медики ранее неправильно брали анализы. Этим объясняется феномен "неболеющей" области.
Pravda.Ru вчера в 10:42
Общество
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В России запатентовали силовое поле для защиты космонавтов
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МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
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Правительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул
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Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов
На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
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Власти Забайкалья заявили о резком ухудшении динамики по коронавирусу
Сегодня в крае одна из худших динамик в стране по распространению коронавируса, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Sibnet Новости вчера в 23:15
Здоровье
В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19
В Алтайском крае возросло число инфицированных новым коронавирусом - выявлено пять новых случаев заболевания.
Российская газета вчера в 02:50
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В Японии обнаружили блокирующий размножение коронавируса препарат
Японские биологи в ходе исследования выяснили, что используемый при лечении ВИЧ нелфинавир способен снижать репликационную активность возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 21:32
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
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Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском вчера в 04:10