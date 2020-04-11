Энергетика

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейФедун сравнивает соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент Лукойла Леонид Федун сравнивает сделку ОПЕК+, в рамках которой страны договорились о снижении добычи нефти, с заключением Брестского мира, которое произошло 100 лет назад. По его словам, это позволит прекратить нефтяную войну, цитирует его слова РБК.
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с чего всё началось

Федун — РБК: «Без сделки ОПЕК+ нам пришлось бы сократить добычу до 50%»

В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн барр. в сутки начиная с 1 мая.
РБК11 апреля в 09:02

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«Сделка была унизительной». Федун сравнил договор ОПЕК+ с Брестским миром

Чемпионат11 апреля в 17:59

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

РБК11 апреля в 09:40

Совладелец «Лукойла» сравнил сделку ОПЕК+ с Брестским миром

ТАСС11 апреля в 11:13

Федун заявил, что верит в цену $40 за баррель ко второй половине года

Интерфакс11 апреля в 10:50

Сделку ОПЕК+ по нефти сравнили c унизительным для России Брестским миром

Lenta.ru11 апреля в 10:37

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

РИА Новости11 апреля в 12:12

В ЛУКОЙЛе прокомментировали сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

RT на русском11 апреля в 12:08
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн

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Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета

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Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
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