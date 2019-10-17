Вчера московский футбольный клуб «Спартак» официально представил нового тренера. Им стал бывший наставник немецкого «Шальке 04» Доменико Тедеско. Мы позвонили владельцу «Спартака» Леониду Федуну.

с чего всё началось

Владелец "Спартака" Леонид Федун дал очередное большое интервью и снова заявил, что скоро расстанется с клубом.

Федун устал: владелец «Спартака» хочет уже избавиться от команды

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