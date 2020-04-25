Коронавирус
Vprognoze.ruВладелец «Спартака» Федун призвал досрочно завершить чемпионат России
Напомним, розыгрыш нынешнего сезона РПЛ был приостановлен 17 марта. Позже в РФС сообщили, что футбольные турниры в стране не будут возобновлены раньше 31 мая. После 22 туров российского первенства единоличным лидером турнирного зачета РПЛ является "Зенит", набрав 50 очков.
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с чего всё началось
После объявления пандемии по всей Европе встал вопрос - что делать с прерванными чемпионатами. Сначала УЕФА настаивала, чтобы первенства не объявляли законченными, иначе бы клубы, да и сама ассоциация, теряла бы огромные деньги от невыполненных контрактов.Комсомольская правда24 апреля в 07:25
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Леонид Федун: тысячу раз говорил, что чемпионат надо завершать. Мы всё равно это сделаем
Чемпионатвчера в 10:10
Леонид Федун: Я уже тысячу раз говорил, что чемпионат пора заканчивать
Комсомольская правда24 апреля в 07:25
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Общество
Минобороны назвало дату начала работы призывных комиссий
Комиссии по весеннему призыву на срочную военную службу в России из-за эпидемии коронавируса начнут работать с 6 мая.
РБК 15:08
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить с новыми заявлениями о ситуации с коронавирусом и связанных с этим ограничениях.
Известия 15:38
Общество
Академик РАН спрогнозировал сроки завершения пандемии коронавируса
Распространение коронавируса может пойти на спад в июне, заявил академик РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин в эфире программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 15:33
Футбол
Сезон в ФНЛ и ПФЛ могут завершить досрочно
РФС изучает вариант с досрочным завершением сезона в первенствах Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ.
Sports.ru 14:59
Общество
Британский премьер вернулся на Даунинг-стрит
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10 после перенесенного COVID-19.
Вести.Ru 15:19
Общество
Мишустин поручил согласовать поэтапное снятие ограничений с бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить и представить в правительство согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением коронавируса ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 12:37
Здоровье
Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса
Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.
Газета.Ru 15:14
Общество
Сергей Шойгу поручил завершить учебный год в вузах Минобороны досрочно
Сергей Шойгу поручил рассмотреть вопрос завершения учебного года во всех образовательных заведениях Министерства обороны досрочно.
Актуальные Новости 11:38
Общество
Польша продлила остановку международного железнодорожного движения
Польша продлила остановку международного железнодорожного движения, а также обязанность двухнедельного карантина для лиц, прибывающих в страну, "до особого распоряжения".
РИА Новости 15:55
Общество
Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом
Режим ограничений Режим ограничений, введенных в России из-за ситуации с распространением коронавируса, сыграл свою максимально положительную роль, сообщила Попова.
ТАСС 07:15
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
Политика
Лукашенко посчитал карантин неэффективной мерой борьбы с коронавирусом
Карантинные меры, введенные в мире в связи с пандемией коронавируса, не дадут положительного результата.
Lenta.ru 15:32
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru вчера в 01:34
Политика
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК 24 апреля в 17:38
Шоу-бизнес
Галкин рассказал о брачном контракте с Пугачевой
Шоумен и юморист Максим Галкин опроверг слухи о том, что певица и его супруга Алла Пугачева прежде, чем выйти за него замуж, составила брачный договор.
Газета.Ru 06:56
Происшествия
В Петербурге умер от коронавируса нейрохирург Александровской больницы
Завотделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов умер в клинической инфекционной больнице имени Боткина.
BFM.ru 07:38
Общество
Премьер Италии объявил о смягчении карантина
Италия с 4 марта начинает так называемую "фазу 2" борьбы с эпидемией коронавируса, в рамках которой будет снята часть ограничений, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
РИА Новости 15:29
Общество
Россиян начнут штрафовать за лающую по ночам собаку
В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
Lenta.ru 16:17
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники
Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС вчера в 16:42
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости вчера в 04:08
Авто
МКПП осталась только на 12% автомобилей
Автоновости дня 09:20
Футбол
Дания может отказаться от проведения матчей Евро-2020
Президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер в интервью британскому телеканалу Sky Sports заявил, что не может гарантировать того, что Копенгаген примет матчи Евро-2020 в следующем году.
Советский спорт 15:51
Футбол
Хендерсон — лучший игрок сезона АПЛ по версии Daily Mail
Лучшим футболистом сезона, по версии газеты, признан полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон.
Soccer.ru 13:09
Здоровье
В США обновили список симптомов коронавируса
Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control) обновили список симптомов коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 24 апреля в 09:14
Общество
Советник Трампа ожидает в США безработицу уровня Великой депрессии
Вашингтон, 26 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Кризис, развивающийся на фоне пандемии коронавирусной инфекции, может вызвать в США уровень безработицы, который, возможно, будет сопоставим с уровнем безработицы во времена Великой депрессии.
REGNUM 11:58