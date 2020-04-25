После объявления пандемии по всей Европе встал вопрос - что делать с прерванными чемпионатами. Сначала УЕФА настаивала, чтобы первенства не объявляли законченными, иначе бы клубы, да и сама ассоциация, теряла бы огромные деньги от невыполненных контрактов.

с чего всё началось

Напомним, розыгрыш нынешнего сезона РПЛ был приостановлен 17 марта. Позже в РФС сообщили, что футбольные турниры в стране не будут возобновлены раньше 31 мая. После 22 туров российского первенства единоличным лидером турнирного зачета РПЛ является "Зенит", набрав 50 очков.

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