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Vprognoze.ruVprognoze.ruВладелец «Спартака» Федун призвал досрочно завершить чемпионат России

Напомним, розыгрыш нынешнего сезона РПЛ был приостановлен 17 марта. Позже в РФС сообщили, что футбольные турниры в стране не будут возобновлены раньше 31 мая. После 22 туров российского первенства единоличным лидером турнирного зачета РПЛ является "Зенит", набрав 50 очков.
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с чего всё началось

Леонид Федун: Я уже тысячу раз говорил, что чемпионат пора заканчивать

После объявления пандемии по всей Европе встал вопрос - что делать с прерванными чемпионатами. Сначала УЕФА настаивала, чтобы первенства не объявляли законченными, иначе бы клубы, да и сама ассоциация, теряла бы огромные деньги от невыполненных контрактов.
Комсомольская правда24 апреля в 07:25

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Владелец «Спартака» Федун призвал досрочно завершить сезон РПЛ

Газета.Ru11:36

Федун снова призвал завершить сезон, Европа выходит из изоляции, Мозякин идет на сокращение

Советский спорт01:00

Леонид Федун: тысячу раз говорил, что чемпионат надо завершать. Мы всё равно это сделаем

Чемпионатвчера в 10:10

Федун: чемпионат надо заканчивать, все равно это сделаем

Metaratingsвчера в 10:46

Леонид Федун: «Я уже тысячу раз говорил, что чемпионат надо заканчивать»

Матч ТВвчера в 10:19

Федун: «Чемпионат РПЛ пора заканчивать»

Sport.ruвчера в 11:28

Леонид Федун: Я уже тысячу раз говорил, что чемпионат пора заканчивать

Комсомольская правда24 апреля в 07:25
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Общество

Минобороны назвало дату начала работы призывных комиссий

Комиссии по весеннему призыву на срочную военную службу в России из-за эпидемии коронавируса начнут работать с 6 мая.
РБК 15:08
3
Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить с новыми заявлениями о ситуации с коронавирусом и связанных с этим ограничениях.
Известия 15:38
5K
Общество

Академик РАН спрогнозировал сроки завершения пандемии коронавируса

Распространение коронавируса может пойти на спад в июне, заявил академик РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин в эфире программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 15:33
5
Общество

Пхеньян сообщил о деятельности Ким Чен Ына на фоне слухов о его смерти

NewInform 01:04
556
Футбол

Сезон в ФНЛ и ПФЛ могут завершить досрочно

РФС изучает вариант с досрочным завершением сезона в первенствах Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ.
Sports.ru 14:59
Общество

Британский премьер вернулся на Даунинг-стрит

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10 после перенесенного COVID-19.
Вести.Ru 15:19
3
Общество

Мишустин поручил согласовать поэтапное снятие ограничений с бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить и представить в правительство согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением коронавируса ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 12:37
1,7K
Здоровье

Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса

Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.
Газета.Ru 15:14
5
Общество

Сергей Шойгу поручил завершить учебный год в вузах Минобороны досрочно

Сергей Шойгу поручил рассмотреть вопрос завершения учебного года во всех образовательных заведениях Министерства обороны досрочно.
Актуальные Новости 11:38
6
Общество

Польша продлила остановку международного железнодорожного движения

Польша продлила остановку международного железнодорожного движения, а также обязанность двухнедельного карантина для лиц, прибывающих в страну, "до особого распоряжения".
РИА Новости 15:55
Общество

Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом

Режим ограничений Режим ограничений, введенных в России из-за ситуации с распространением коронавируса, сыграл свою максимально положительную роль, сообщила Попова.
ТАСС 07:15
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Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
794
Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Вокруг ТВ 15:53
11
Политика

Лукашенко посчитал карантин неэффективной мерой борьбы с коронавирусом

Карантинные меры, введенные в мире в связи с пандемией коронавируса, не дадут положительного результата.
Lenta.ru 15:32
Происшествия

В Твери на путях загорелись пассажирские вагоны

РБК 16:04
1
Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru вчера в 01:34
9
Политика

Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК 24 апреля в 17:38
62
Шоу-бизнес

Галкин рассказал о брачном контракте с Пугачевой

Шоумен и юморист Максим Галкин опроверг слухи о том, что певица и его супруга Алла Пугачева прежде, чем выйти за него замуж, составила брачный договор.
Газета.Ru 06:56
11
Происшествия

В Петербурге умер от коронавируса нейрохирург Александровской больницы

Завотделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов умер в клинической инфекционной больнице имени Боткина.
BFM.ru 07:38
324
Общество

Премьер Италии объявил о смягчении карантина

Италия с 4 марта начинает так называемую "фазу 2" борьбы с эпидемией коронавируса, в рамках которой будет снята часть ограничений, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
РИА Новости 15:29
13
Общество

Россиян начнут штрафовать за лающую по ночам собаку

В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
Lenta.ru 16:17
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
838
Общество

Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники

Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС вчера в 16:42
513
Общество

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости вчера в 04:08
3,1K
Авто

МКПП осталась только на 12% автомобилей

Автоновости дня 09:20
68
Футбол

Дания может отказаться от проведения матчей Евро-2020

Президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер в интервью британскому телеканалу Sky Sports заявил, что не может гарантировать того, что Копенгаген примет матчи Евро-2020 в следующем году.
Советский спорт 15:51
Футбол

Хендерсон — лучший игрок сезона АПЛ по версии Daily Mail

Лучшим футболистом сезона, по версии газеты, признан полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон.
Soccer.ru 13:09
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
1,9K
Здоровье

В США обновили список симптомов коронавируса

Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control) обновили список симптомов коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 24 апреля в 09:14
17
Общество

Советник Трампа ожидает в США безработицу уровня Великой депрессии

Вашингтон, 26 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Кризис, развивающийся на фоне пандемии коронавирусной инфекции, может вызвать в США уровень безработицы, который, возможно, будет сопоставим с уровнем безработицы во времена Великой депрессии.
REGNUM 11:58
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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