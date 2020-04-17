Коронавирус

Вестник КавказаВестник КавказаФедун выделил 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Российский миллиардер, владелец московского футбольного клуба "Спартак" и вице-президент нефтяной компании "Лукойл" Леонид Федун передал 10 млн рублей Национальному медицинскому исследовательскому центру хирургии имени А.В. Вишневского для борьбы с коронавирусом (Covid-19).
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Владелец ФК «Спартак» Федун выделил 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 17 апреля. / Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун выделил 10 млн рублей Институту хирургии имени А. В. Вишневского для борьбы с коронавирусом.
ТАСС Спорт11:04

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Федун пожертвовал 10 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом

Sport.ru17:29

Миллиардер Леонид Федун пожертвовал 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Forbes13:31

Леонид Федун пожертвовал 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Чемпионат10:39

Владелец «Спартака» Федун пожертвовал 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Вести.Ru11:36

Владелец «Спартака» Федун выделил 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом

RT на русском11:16

Федун выделил 10 миллионов на борьбу с коронавирусом

Спорт-Экспресс10:53

Федун выделил ₽10 млн на борьбу с коронавирусом

РБК11:54
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 20:09, Ашберн
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Леонид Арнольдович Федун
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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