Коронавирус
Вестник КавказаФедун выделил 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом
Российский миллиардер, владелец московского футбольного клуба "Спартак" и вице-президент нефтяной компании "Лукойл" Леонид Федун передал 10 млн рублей Национальному медицинскому исследовательскому центру хирургии имени А.В. Вишневского для борьбы с коронавирусом (Covid-19).
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МОСКВА, 17 апреля. / Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун выделил 10 млн рублей Институту хирургии имени А. В. Вишневского для борьбы с коронавирусом.ТАСС Спорт11:04
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