Общество

РИА НовостиРИА НовостиФедун за сутки потерял более 500 миллионов долларов

В индексе миллиардеров по версии Bloomberg Федун занимает 192 строчку, за сутки его состояние уменьшилось на 508 миллионов долларов. Всего за 24 часа богатейшие люди потеряли 139 миллиардов долларов.
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Миллиардеры Алекперов и Михельсон потеряли миллионы долларов из-за коронавируса

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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 14:34, Ашберн
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В Volkswagen раскрыли комплектации нового Polo для России

В России новый Volkswagen Polo будет предлагаться в комплектациях Origin, Respect, Status и Exclusive.
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Премьер РФ: до 2024 года Курганская область получит ₽5 млрд

До 2024 года Курганская область получит 5 млрд рублей. Об этом сегодня на совещании в столице Зауралья заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
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Кинокомпания Lucasfilm представила новую эпоху "Звездных войн", которая получила название "Расцвет Республики" (Star Wars: The High Republic).
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Магистральный газопровод прорвало в Пермском крае

Прорыв магистрального газопровода "Ямбург - Елец-2" с факельным горением произошел в Пермском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 12:31
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Приглашения в приватные чаты WhatsApp попали в открытый доступ

Введя запрос chat.whatsapp.com с ключевыми словами в поисковике Google, любой мог получить ссылку в приватный чат: всего скомпрометированными оказались свыше 470 тыс. групп.
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В Госдуме прокомментировали заявление секретаря СНБО о слове «Донбасс»

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который отметил, что не любит слово «Донбасс», а также указал, что попытка отделить Донбасс от Украины является элементом гибридной войны.
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Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
ТАСС 11:35
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Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Швейцарии

Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден во вторник в Швейцарии на юге страны.
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Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.
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США, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией

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В Ленобласти школьный автобус с мертвым водителем вылетел в кювет

Во вторник, 25 февраля, в 16:15 в Лужском районе (Ленобласть) за рулем школьного автобуса марки ПАЗ скончался 50-летний водитель.
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Эрдоган назвал дату встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на встречу с российским президентом Владимиром Путиным для переговоров по поводу конфликта в сирийском Идлибе.
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Академик Константин Анохин: «Нейронауку ждет революция»

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Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь

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Индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов

Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 1500 пунктов впервые с 10 февраля 2020 года.
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Суд повторно оштрафовал получившего перелом ноги 27 июля дизайнера

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С начала года девелоперы вывели в продажу на столичный рынок новостроек четыре жилых проекта суммарной площадью более 130 тыс. кв. м. На начало 2020 года объем предложения новостроек в Москве достиг 41,2 тыс. квартир и апартаментов в 841 корпусах суммарной площадью 2,9 млн кв. м. Об этом говорится в пресс-релизе риелторской компании Est-a-Tet.
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