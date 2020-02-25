Общество
РИА НовостиФедун за сутки потерял более 500 миллионов долларов
В индексе миллиардеров по версии Bloomberg Федун занимает 192 строчку, за сутки его состояние уменьшилось на 508 миллионов долларов. Всего за 24 часа богатейшие люди потеряли 139 миллиардов долларов.
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Политика
США ввели санкции против 13 компаний и физлиц, включая российских
«США вводят санкции против 13 иностранных организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA)»,-- говорится в заявлении госсекретаря.
Авто
BMW отзывает в России около 200 автомобилей
Официальный представитель BMW в России «БМВ Русланд трейдинг» отзывает 191 автомобиль M5 и M8, сообщает Росстандарт.
Футбол
Ceтьен поделился эмоциями от предстоящего дебюта в ЛЧ
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Авто
В Volkswagen раскрыли комплектации нового Polo для России
В России новый Volkswagen Polo будет предлагаться в комплектациях Origin, Respect, Status и Exclusive.
Общество
Премьер РФ: до 2024 года Курганская область получит ₽5 млрд
До 2024 года Курганская область получит 5 млрд рублей. Об этом сегодня на совещании в столице Зауралья заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
Кино
Lucasfilm показала новую эпоху «Звездных войн»
Кинокомпания Lucasfilm представила новую эпоху "Звездных войн", которая получила название "Расцвет Республики" (Star Wars: The High Republic).
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Футбол
«Ливерпуль» повторил рекорд АПЛ по количеству идущих подряд побед
Происшествия
Двоих детей унесло в открытое море в Сочи
Происшествия
Магистральный газопровод прорвало в Пермском крае
Прорыв магистрального газопровода "Ямбург - Елец-2" с факельным горением произошел в Пермском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Технологии
Приглашения в приватные чаты WhatsApp попали в открытый доступ
Введя запрос chat.whatsapp.com с ключевыми словами в поисковике Google, любой мог получить ссылку в приватный чат: всего скомпрометированными оказались свыше 470 тыс. групп.
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали заявление секретаря СНБО о слове «Донбасс»
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который отметил, что не любит слово «Донбасс», а также указал, что попытка отделить Донбасс от Украины является элементом гибридной войны.
Политика
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Швейцарии
Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден во вторник в Швейцарии на юге страны.
Политика
Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.
Армия и оружие
США, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией
Хоккей
СКА на выезде обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Здоровье
«Мы на грани пандемии»: в Корее ужесточат меры против коронавируса
Более 2600 человек скончались в Китае от коронавируса. Новые данные распространили власти страны.
Происшествия
В Ленобласти школьный автобус с мертвым водителем вылетел в кювет
Во вторник, 25 февраля, в 16:15 в Лужском районе (Ленобласть) за рулем школьного автобуса марки ПАЗ скончался 50-летний водитель.
Политика
Эрдоган назвал дату встречи с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на встречу с российским президентом Владимиром Путиным для переговоров по поводу конфликта в сирийском Идлибе.
Наука
Академик Константин Анохин: «Нейронауку ждет революция»
Приглашенный гость — нейробиолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Константин АНОХИН — представил научный взгляд на проблему.
Шоу-бизнес
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
Финансы
Индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов
Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 1500 пунктов впервые с 10 февраля 2020 года.
Общество
Супруги из России попали под карантин в отеле на Тенерифе
Посольство РФ в Испании выяснило, что в отеле на острове Тенерифе (Канарские острова), где был введен карантин в связи с обнаружением там возможного источника заболевания коронавирусом, находятся двое граждан РФ.
Недвижимость
Девелоперы вывели на столичный рынок 4 жилых проекта с начала года
С начала года девелоперы вывели в продажу на столичный рынок новостроек четыре жилых проекта суммарной площадью более 130 тыс. кв. м. На начало 2020 года объем предложения новостроек в Москве достиг 41,2 тыс. квартир и апартаментов в 841 корпусах суммарной площадью 2,9 млн кв. м. Об этом говорится в пресс-релизе риелторской компании Est-a-Tet.