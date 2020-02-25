По информации Bloomberg, владелец московского "Спартака" Леонид Федун за сутки потерял более 500 млн долларов. Из ежедневного обновления индекса состояния миллиардеров следует, что Федун потерял 508 миллионов долларов.

Федун за сутки потерял более 500 млн долларов из-за коронавируса

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