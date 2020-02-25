Общество
Soccer.ruФедун за сутки потерял более 500 млн долларов из-за коронавируса
По информации Bloomberg, владелец московского "Спартака" Леонид Федун за сутки потерял более 500 млн долларов. Из ежедневного обновления индекса состояния миллиардеров следует, что Федун потерял 508 миллионов долларов.
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Политика
Путин рассказал о прошлых разногласиях с Кудриным
Президент Владимир Путин пояснил, почему Алексей Кудрин на посту главы Счетной палаты думает совсем по-другому, чем на должности министра финансов, и это вызывает недоумение у его "учеников".
Политика
Офис Зеленского заявил, что не получал приглашение на 75-летие Победы
В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Киев пока не получал официальное приглашение на мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве.
Экономика
ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.
Общество
Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Финансы
Курс евро поднялся выше 71 рубля
Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
Политика
День голосования за поправки в Конституцию РФ сделают выходным
Стало известно, что голосование за поправки в главный документ России будет назначен на будний день, но его сделают выходным, - об этом говорится на сайте Президента РФ.
Происшествия
Мужчина грозился спрыгнуть с Большого Москворецкого моста в Москве
Днем 25 февраля в центре Москвы мужчина пригрозил прыгнуть с Большого Москворецкого моста.
Политика
Задержанные Россией украинские рыбаки освобождены вместе с судном
Украинские рыбаки, задержанные сотрудниками ФСБ РФ в Азовском море 15 февраля, уже отпущены, написал в фейсбуке народный депутат фракции "Слуга народа" в Верховной раде Павел Мельник.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
Общество
У замминистра здравоохранения Ирана нашли коронавирус
Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи заявил, что у него обнаружен коронавирус.
Хоккей
Овечкин поприветствовал переход Ковальчука в «Вашингтон»
Происшествия
В Махачкале ликвидировали пожар в ТЦ «Пассаж»
Открытое горение в торговом центре в Махачкале ликвидировано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Экономика
Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров
Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.
Происшествия
Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели
Игры
5 марта в Steam выйдет ремейк Half-Life 1 — Black Mesa 1.0
Black Mesa 1.0 выйдет в Steam на следующей неделе, 5 марта, — об этом сообщила команда Crowbar Collective.
Общество
Первые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Австрии
В Австрии зарегистрированы первые случаи заражения новым типом коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань.
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Общество
Суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН Реймера
Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН России Александра Реймера, осужденного за мошенничество и злоупотребление полномочиями.
Политика
Госдума рассмотрит отмену комиссии при оплате услуг ЖКХ
В законопроекте сказано, что кредитная организация не имеет права взимать комиссию за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
Армия и оружие
США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за коронавируса
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за эпидемии коронавируса.
Общество
Глава Росприроднадзора проведет прием жителей Красноярска во вторник
Общество
«КамАЗ» может перейти на неполную рабочую неделю из-за коронавируса
Российский производитель грузовиков «КамАЗ» издал приказ о возможном переходе на неполную рабочую неделю с 20 апреля.
Общество
Украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться
Экономика
В НБУ рассказали об улучшающемся состоянии экономики Украины
В Национальном банке Украины заявили, что состояние украинской экономики улучшилось за последние годы.
Общество
Россиян призвали отказаться от поездок на север Италии
Напомним, что, по данным итальянского минздрава, на конец дня 24 февраля в стране были выявлены 229 случаев заражения COVID-2019, шестеро из зараженных скончались.
Здоровье
ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»
Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.