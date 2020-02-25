Общество

Soccer.ruSoccer.ruФедун за сутки потерял более 500 млн долларов из-за коронавируса

По информации Bloomberg, владелец московского "Спартака" Леонид Федун за сутки потерял более 500 млн долларов. Из ежедневного обновления индекса состояния миллиардеров следует, что Федун потерял 508 миллионов долларов.
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Миллиардеры Алекперов и Михельсон потеряли миллионы долларов из-за коронавируса

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Федун потерял за одни сутки более 500 миллионов долларов

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Владелец «Спартака» Федун потерял более 500 млн долларов за сутки из-за коронавируса

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Владелец «Спартака» Федун потерял более $ 500 млн за сутки из-за коронавируса

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Федун потерял 508 миллионов долларов за сутки из-за коронавируса

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Владелец «Спартака» Федун за сутки потерял $500 млн из-за коронавируса

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Президент Владимир Путин пояснил, почему Алексей Кудрин на посту главы Счетной палаты думает совсем по-другому, чем на должности министра финансов, и это вызывает недоумение у его "учеников".
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В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Киев пока не получал официальное приглашение на мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве.
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ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

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Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
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День голосования за поправки в Конституцию РФ сделают выходным

Стало известно, что голосование за поправки в главный документ России будет назначен на будний день, но его сделают выходным, - об этом говорится на сайте Президента РФ.
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Мужчина грозился спрыгнуть с Большого Москворецкого моста в Москве

Днем 25 февраля в центре Москвы мужчина пригрозил прыгнуть с Большого Москворецкого моста.
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Политика

Задержанные Россией украинские рыбаки освобождены вместе с судном

Украинские рыбаки, задержанные сотрудниками ФСБ РФ в Азовском море 15 февраля, уже отпущены, написал в фейсбуке народный депутат фракции "Слуга народа" в Верховной раде Павел Мельник.
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У замминистра здравоохранения Ирана нашли коронавирус

Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи заявил, что у него обнаружен коронавирус.
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Хоккей

Овечкин поприветствовал переход Ковальчука в «Вашингтон»

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В Махачкале ликвидировали пожар в ТЦ «Пассаж»

Открытое горение в торговом центре в Махачкале ликвидировано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
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Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров

Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.
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Black Mesa 1.0 выйдет в Steam на следующей неделе, 5 марта, — об этом сообщила команда Crowbar Collective.
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Первые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Австрии

В Австрии зарегистрированы первые случаи заражения новым типом коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань.
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Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
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Суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН Реймера

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Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

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Госдума рассмотрит отмену комиссии при оплате услуг ЖКХ

В законопроекте сказано, что кредитная организация не имеет права взимать комиссию за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
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Российский производитель грузовиков «КамАЗ» издал приказ о возможном переходе на неполную рабочую неделю с 20 апреля.
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Мишустин обещал выделить 200 млн на капремонт больницы в Кургане

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В НБУ рассказали об улучшающемся состоянии экономики Украины

В Национальном банке Украины заявили, что состояние украинской экономики улучшилось за последние годы.
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Россиян призвали отказаться от поездок на север Италии

Напомним, что, по данным итальянского минздрава, на конец дня 24 февраля в стране были выявлены 229 случаев заражения COVID-2019, шестеро из зараженных скончались.
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ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»

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