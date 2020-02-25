Общество
РИА НовостиФедун за сутки потерял более 500 миллионов долларов
В индексе миллиардеров по версии Bloomberg Федун занимает 192 строчку, за сутки его состояние уменьшилось на 508 миллионов долларов. Всего за 24 часа богатейшие люди потеряли 139 миллиардов долларов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Общество
В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья
Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
Общество
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Происшествия
Украинский суд арестовал участников беспорядков в Новых Санжарах
На Украине суд арестовал четырех участников беспорядков в полтавском поселке Новые Санжары, вспыхнувших из-за размещения в местном санатории эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая.
Религия
В РПЦ приступили к установке видеокамер в церквях и храмах
Русская православная церковь (РПЦ) официально сообщила, что в храмах будут устанавливать видеокамеры.
Общество
Китайский посол сообщил о созданной вакцине от коронавируса
Напомним, всего в мире от китайского коронавируса погибли 2,2 тысяч человек, заражены более 77 тысяч.
Технологии
США начнут испытания вакцины от коронавируса в апреле
Газета Wall Street Journal со ссылкой на директора NIAID Энтони Фоси сообщает, что клинические испытания вакцины с участием 20-25 здоровых добровольцев планируется начать в конце апреля.
Культура
Надежда Бабкина расплакалась на шоу Леры Кудрявцевой
Новым героем передачи Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на канале НТВ станет певица Надежда Бабкина.
Спорт
МОК не исключает отмены Олимпиады в Токио из-за коронавируса
Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио должен до мая гарантировать безопасность от коронавируса COVID-19 во время проведения соревнований, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд в интервью агентству AP.
Происшествия
Россиянин напился, прикусил язык и умер
В Москве местный житель напился, прикусил язык и умер в больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
Политика
О ликвидации Пенсионного фонда Украины заговорили во фракции «Слуга народа»
О возможной ликвидации Пенсионного фонда Украины рассказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова По словам Третьяковой, депутаты Верховной рады допускают возможность прекращения деятельности Пенсионного фонда Украины, что по их мнению, начнет перезагрузку формы его существования ПФУ, а ликвидация это лишь один из вариантов.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию и Иран в препятствовании перемирию в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Сирию и Иран в блокировании перемирия в САР.
Экономика
Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть
Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд
В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg.
Хоккей
Овечкин поприветствовал переход Ковальчука в «Вашингтон»
Происшествия
В Петербурге выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех пешеходов
Выехавший на тротуар после ДТП автомобиль сбил четверых пешеходов в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Происшествия
В Татарстане уволили учителя труда, пришедшего на урок пьяным
Из средней образовательной школы № 7 Азнакаево был уволен учитель технологии, замеченный на уроке в нетрезвом виде.
Общество
В Швейцарии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом COVID-2019, вспышка которого была зафиксирована в Китае, был подтвержден в Швейцарии в кантоне Тичино.
Политика
В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции
В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Футбол
Тихонов прокомментировал скандал в финале Кубка легенд
Шоу-бизнес
Прилучный и Муцениеце разводятся
Звезда телесериала «Мажор» Павел Прилучный объявил о разводе со своей супругой — моделью и актрисой Агатой Муцениеце.
Политика
На Украине захотели пересмотреть закон о языке
Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Политика
Соловьев оценил прогноз главы СНБО Украины о «развале» России
Телеведущий Владимир Соловьев обсудил с ИА Ura.ru слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что Россию ждет скорый «развал».
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
С 1 марта в России вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты, которые существенно повлияют на жизнь россиян.
Политика
Помпео заявил, что США ответят на любые попытки вмешательства в выборы
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон будет отвечать при любых попытках России или других государств "мешать демократическим процессам".
Армия и оружие
Сирийские военные сбили турецкий беспилотник в провинции Идлиб
По данным агентства, сирийские военные сбили беспилотный летательный аппарат ВВС Турции в районе населенного пункта Дадих, который расположен на юго-востоке провинции Идлиб.
Футбол
Мане обойдётся «Барселоне» в € 260 млн
Утверждается, что в сделке по переходу хавбека Филиппе Коутиньо в каталонский клуб был включён пункт, по которому «Барселона» должна заплатить сумму трансфера игрока дополнительные € 100 млн, если снова захочет приобрести какого-либо футболиста английской команды.