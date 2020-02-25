В индексе миллиардеров по версии Bloomberg Федун занимает 192 строчку, за сутки его состояние уменьшилось на 508 миллионов долларов. Всего за 24 часа богатейшие люди потеряли 139 миллиардов долларов.

Спорт день за днем

Федун за сутки потерял более 500 миллионов долларов

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