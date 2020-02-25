Общество

РИА НовостиРИА НовостиФедун за сутки потерял более 500 миллионов долларов

В индексе миллиардеров по версии Bloomberg Федун занимает 192 строчку, за сутки его состояние уменьшилось на 508 миллионов долларов. Всего за 24 часа богатейшие люди потеряли 139 миллиардов долларов.
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Миллиардеры Алекперов и Михельсон потеряли миллионы долларов из-за коронавируса

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Федун за сутки потерял более 500 миллионов долларов

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Федун потерял 508 миллионов долларов за сутки из-за коронавируса

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Владелец «Спартака» Федун за сутки потерял $500 млн из-за коронавируса

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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Общество

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Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
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Напомним, всего в мире от китайского коронавируса погибли 2,2 тысяч человек, заражены более 77 тысяч.
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Газета Wall Street Journal со ссылкой на директора NIAID Энтони Фоси сообщает, что клинические испытания вакцины с участием 20-25 здоровых добровольцев планируется начать в конце апреля.
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Спорт

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Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд

В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg.
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Овечкин поприветствовал переход Ковальчука в «Вашингтон»

РБК вчера в 03:07
Происшествия

В Петербурге выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех пешеходов

Выехавший на тротуар после ДТП автомобиль сбил четверых пешеходов в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 10:13
Происшествия

В Татарстане уволили учителя труда, пришедшего на урок пьяным

Из средней образовательной школы № 7 Азнакаево был уволен учитель технологии, замеченный на уроке в нетрезвом виде.
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Первый случай заражения коронавирусом COVID-2019, вспышка которого была зафиксирована в Китае, был подтвержден в Швейцарии в кантоне Тичино.
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Политика

В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
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Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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Какие изменения ждут россиян после 1 марта

С 1 марта в России вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты, которые существенно повлияют на жизнь россиян.
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Помпео заявил, что США ответят на любые попытки вмешательства в выборы

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон будет отвечать при любых попытках России или других государств "мешать демократическим процессам".
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Сирийские военные сбили турецкий беспилотник в провинции Идлиб

По данным агентства, сирийские военные сбили беспилотный летательный аппарат ВВС Турции в районе населенного пункта Дадих, который расположен на юго-востоке провинции Идлиб.
ФАН 11:15
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Утверждается, что в сделке по переходу хавбека Филиппе Коутиньо в каталонский клуб был включён пункт, по которому «Барселона» должна заплатить сумму трансфера игрока дополнительные € 100 млн, если снова захочет приобрести какого-либо футболиста английской команды.
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