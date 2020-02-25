Общество

Soccer.ruSoccer.ruФедун за сутки потерял более 500 млн долларов из-за коронавируса

По информации Bloomberg, владелец московского "Спартака" Леонид Федун за сутки потерял более 500 млн долларов. Из ежедневного обновления индекса состояния миллиардеров следует, что Федун потерял 508 миллионов долларов.
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Миллиардеры Алекперов и Михельсон потеряли миллионы долларов из-за коронавируса

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Владелец «Спартака» Федун потерял более 500 млн долларов за сутки из-за коронавируса

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Федун потерял 508 миллионов долларов за сутки из-за коронавируса

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Владелец «Спартака» потерял $508 млн из-за коронавируса

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Общество

Чиновник обматерил жителя деревни за просьбу построить дорогу

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Альтернатива Huawei для Google Play покоряет смартфоны и разработчиков

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Самолет «Турецких авиалиний» экстренно сел в Анкаре из-за коронавируса

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В челябинском Златоусте фельдшер оказала помощь ВИЧ-положительному гражданину и попала в больницу.
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Пожар на двух этажах в офисных помещениях в Махачкале ликвидировали

Спасатели ликвидировали пожар на третьем и четвертом этажах здания в Махачкале, где горели офисные помещения, но огонь по наружной обшивке распространяется до девятого этажа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
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ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
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Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
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Три четверти россиян считают, что стране нужна сильная рука

Три четверти россиян заявили, что возглавлять государство должен быть сильный и властный руководитель, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
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Экономика

Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
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«Использование определения "пандемия" не отвечает фактам, а речь идет об эпидемии в различных частях мира», - цитирует ТАСС заявление Гебреисуса.
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Секретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за межнациональных и демографических проблем, а также сложностей в отношениях с Китаем.
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Подозреваемого во взяточничестве и находящегося под арестом главу Канавинского района Михаила Шарова мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов уволил с занимаемого поста в связи с утратой доверия.
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Оксана Самойлова показала фигуру спустя 5 дней после родов Отметим, что с первых же дней жизни маленький Давид стал центром притяжения семьи Оксаны Самойловой и Джигана.
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Калининградская область увеличит объемы рибейтов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил об увеличении объема рибейтов в регионах.
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Актриса Светлана Иванова вышла замуж за Джаника Файзиева

Появилась информация, что российская актриса театра и кино Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев спустя восемь лет отношений стали законными мужем и женой.
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Семья с пятилетним ребенком погибла в ДТП в Челябинской области

В Челябинской области выясняют обстоятельства ДТП на трассе, в котором три человека погибли и еще трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
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Кириенко рассказал о новом конкурсе для потенциальных кандидатов в депутаты

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Немецкий диетолог назвал вредные для сна продукты

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