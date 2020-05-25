Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатЛеонид Федун сообщил, что продолжит лечение от коронавируса дома

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун, заразившийся коронавирусной инфекцией, сообщил, что продолжит лечение в домашних условиях.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Федун сообщил, что будет продолжать лечение от коронавируса дома

Федун был госпитализирован 7 мая. Спустя 10 дней бизнесмен сообщил ТАСС об улучшении самочувствия.
ТАСС Спорт09:16

Подробнее о событии

Федун: «Лёгкие поражены, но теперь буду долечиваться дома»

Sport.ru10:14

Федун подтвердил, что продолжит лечение от коронавируса на дому

Матч ТВ10:24

Владелец «Спартака» Федун продолжит лечение от коронавируса дома

Metaratings10:25

Леонид Федун: «Выписался, но еще не все хорошо. Легкие поражены, буду долечиваться дома»

Sports.ru09:25

Леонид Федун сообщил, что продолжит лечение от коронавируса дома

Чемпионат10:08

Федун — о выписке из больницы: «Легкие поражены, но теперь буду долечиваться дома»

Спорт-Экспресс10:09

Федун — о выписке из больницы после лечения от коронавируса: «Еще не все хорошо. Буду долечиваться дома»

Sport24.ru09:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7206 источников, обновлено в 17:10, Ашберн
Единоборства

Джонс поблагодарил Хабиба за пост о Макгрегоре

ProstoProSport вчера в 16:31
5
Технологии

Раскрыт способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете

Evo-rus.com 10:34
56
Здоровье

Названы три симптома сердечного приступа

РИА Новости 02:19
16
Киберспорт

В Dota 2 вышел Battle Pass 2020

Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2. С ним разработчики добавили в игру систему гильдий и новый набор испытаний, а также представили предметы из Immortal Treasure, анонсировали летний ивент и ряд других функций.
CyberSport.ru 14:55
Общество

В мэрии сообщили детали следующего этапа снятия ограничений в Москве

Следующий этап снятия ограничений в Москве, введенных в связи с эпидемией коронавируса, предусматривает открытие объектов торговли непродовольственными товарами и сферы бытовых услуг.
РБК вчера в 21:56
1,2K
Киберспорт

Epic Games повесила на датамайнера задолженность в 2 млрд V‑Bucks — это 1 млрд рублей

Компания Epic Games сделала счет датамайнера Lucas7yoshi Fortnite отрицательным.
CyberSport.ru 05:45
Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 07:12
2
Кино

Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик»

В ТОП попали как старые, так и современные фильмы. Издание Vtomske.ru составило рейтинг лучших боевиков для просмотра в период самоизоляции.
Piter.tv 23 мая в 10:48
15
Единоборства

Тренера Исмаилова подозревают в организации убийства

35-летний Осия является личным тренером российского бойца MMA Магомеда Исмаилова, который в предстоящем бою должен сразиться с Александром Емельяненко.
ProstoProSport 16:45
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении шести минометов украинских силовиков

РЕН ТВ 07:13
1
Общество

Volkswagen выплатит очередную компенсацию пострадавшим от Дизельгейта

Узнав вердикт, Volkswagen заявил, что срочно будет работать с владельцами по соглашению, согласно которому они будут хранить транспортные средства для единовременной компенсации.
SpeedMe 16:42
Армия и оружие

Тихоокеанский флот получит два новейших катера

Два «Раптора» поступят на вооружение до конца этого года, рассказали «Известиям» источники в Главкомате ВМФ.
Известия 14:00
Шоу-бизнес

Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой

Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
Вести.Ru 08:47
13
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
59
Фигурное катание

Щербакова и Косторная ждут результатов теста на коронавирус

Прежде чем возобновить тренировки, российские фигуристки сдали тесты на коронавирус.
Советский спорт 15:30
Общество

Мишустин призвал россиян провести отпуск внутри страны

Премьер-министр России Михаил Мишустин посоветовал гражданам провести летние отпуска, не покидая пределов страны.
RT на русском 06:47
2,6K
Футбол

Алиев: «„Динамо“ не вышло в финал Кубка УЕФА-2009 из-за ошибки Семина»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев считает, что клуб не вышел в финал Кубка УЕФА-2008/09 из-за российского специалиста Юрия Семина, который тогда занимал пост главного тренера.
Sport24.ru вчера в 19:30
Кино

Студия Pixar выпустила первый мультфильм про гея

Известия 15:23
196
Авто

Бельгийский музей построил «супер-Lada»

Мой Брянск 12:36
1
Футбол

Гари Невилл: «Гиггз говорил, что ел бы тосты без масла, чтобы получить 0,01% к форме»

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл поделился воспоминаниями о питании в «Манчестер Юнайтед» и национальной команде.
Sports.ru 15:22
Общество

В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС 16:46
153
Кино

Первый трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор» выйдет 27 мая

iReactor 08:32
8
Общество

ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила клинические испытания препарата гидроксихлорохин в лечении коронавируса, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Российская газета 15:13
57
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
2
Футбол

«Боруссия» из Дортмунда и «Байер» продолжают погоню за «Баварией»

В 28 туре «Боруссии» предстоит встреча с «Баварией». Леверкунзенский «Байер» гостил у «Боруссии» в Менхенгладбахе.
Кубань-Информ 08:52
Авто

В Сети вспомнили ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем

140-сильная «семерка» была способна разогнаться от 0 до 100 км/ч менее чем за 9 секунд, а ее максимальная скорость составляла 180 км/ч.
SpeedMe вчера в 23:06
35
Общество

Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ

Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости 11:50
421
Общество

Прокурор потребовал 18 лет колонии для обвиняемого в шпионаже Уилана

Гособвинение попросило суд избрать для американца Пола Уилана, подозреваемого в шпионаже, наказание в виде лишения свободы на 18 лет.
РБК 08:14
34
Хоккей

Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
RT на русском вчера в 03:28
1
Происшествия

За злоупотребления из МВД уволены два генерала

По отрицательным мотивам уволены из МВД России два замначальника следственного департамента, генералы юстиции Александр Краковский и Александр Бирюков.
Вести.Ru 09:30
82
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное