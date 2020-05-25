Коронавирус
ЧемпионатЛеонид Федун сообщил, что продолжит лечение от коронавируса дома
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун, заразившийся коронавирусной инфекцией, сообщил, что продолжит лечение в домашних условиях.
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Федун был госпитализирован 7 мая. Спустя 10 дней бизнесмен сообщил ТАСС об улучшении самочувствия.ТАСС Спорт09:16
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Единоборства
Джонс поблагодарил Хабиба за пост о Макгрегоре
ProstoProSport вчера в 16:31
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости 02:19
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2. С ним разработчики добавили в игру систему гильдий и новый набор испытаний, а также представили предметы из Immortal Treasure, анонсировали летний ивент и ряд других функций.
CyberSport.ru 14:55
Общество
В мэрии сообщили детали следующего этапа снятия ограничений в Москве
Следующий этап снятия ограничений в Москве, введенных в связи с эпидемией коронавируса, предусматривает открытие объектов торговли непродовольственными товарами и сферы бытовых услуг.
РБК вчера в 21:56
Киберспорт
Epic Games повесила на датамайнера задолженность в 2 млрд V‑Bucks — это 1 млрд рублей
Компания Epic Games сделала счет датамайнера Lucas7yoshi Fortnite отрицательным.
CyberSport.ru 05:45
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 07:12
Кино
Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик»
В ТОП попали как старые, так и современные фильмы. Издание Vtomske.ru составило рейтинг лучших боевиков для просмотра в период самоизоляции.
Piter.tv 23 мая в 10:48
Единоборства
Тренера Исмаилова подозревают в организации убийства
35-летний Осия является личным тренером российского бойца MMA Магомеда Исмаилова, который в предстоящем бою должен сразиться с Александром Емельяненко.
ProstoProSport 16:45
Общество
Volkswagen выплатит очередную компенсацию пострадавшим от Дизельгейта
Узнав вердикт, Volkswagen заявил, что срочно будет работать с владельцами по соглашению, согласно которому они будут хранить транспортные средства для единовременной компенсации.
SpeedMe 16:42
Армия и оружие
Тихоокеанский флот получит два новейших катера
Два «Раптора» поступят на вооружение до конца этого года, рассказали «Известиям» источники в Главкомате ВМФ.
Известия 14:00
Шоу-бизнес
Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
Вести.Ru 08:47
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Фигурное катание
Щербакова и Косторная ждут результатов теста на коронавирус
Прежде чем возобновить тренировки, российские фигуристки сдали тесты на коронавирус.
Советский спорт 15:30
Общество
Мишустин призвал россиян провести отпуск внутри страны
Премьер-министр России Михаил Мишустин посоветовал гражданам провести летние отпуска, не покидая пределов страны.
RT на русском 06:47
Футбол
Алиев: «„Динамо“ не вышло в финал Кубка УЕФА-2009 из-за ошибки Семина»
Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев считает, что клуб не вышел в финал Кубка УЕФА-2008/09 из-за российского специалиста Юрия Семина, который тогда занимал пост главного тренера.
Sport24.ru вчера в 19:30
Кино
Студия Pixar выпустила первый мультфильм про гея
Известия 15:23
Авто
Бельгийский музей построил «супер-Lada»
Мой Брянск 12:36
Футбол
Гари Невилл: «Гиггз говорил, что ел бы тосты без масла, чтобы получить 0,01% к форме»
Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл поделился воспоминаниями о питании в «Манчестер Юнайтед» и национальной команде.
Sports.ru 15:22
Общество
В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС 16:46
Общество
ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила клинические испытания препарата гидроксихлорохин в лечении коронавируса, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Российская газета 15:13
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Футбол
«Боруссия» из Дортмунда и «Байер» продолжают погоню за «Баварией»
В 28 туре «Боруссии» предстоит встреча с «Баварией». Леверкунзенский «Байер» гостил у «Боруссии» в Менхенгладбахе.
Кубань-Информ 08:52
Авто
В Сети вспомнили ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем
140-сильная «семерка» была способна разогнаться от 0 до 100 км/ч менее чем за 9 секунд, а ее максимальная скорость составляла 180 км/ч.
SpeedMe вчера в 23:06
Общество
Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ
Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости 11:50
Общество
Прокурор потребовал 18 лет колонии для обвиняемого в шпионаже Уилана
Гособвинение попросило суд избрать для американца Пола Уилана, подозреваемого в шпионаже, наказание в виде лишения свободы на 18 лет.
РБК 08:14
Хоккей
Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
RT на русском вчера в 03:28
Происшествия
За злоупотребления из МВД уволены два генерала
По отрицательным мотивам уволены из МВД России два замначальника следственного департамента, генералы юстиции Александр Краковский и Александр Бирюков.
Вести.Ru 09:30