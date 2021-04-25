Федун заявил о возможном продлении сделки ОПЕК+ навсегда
Стоит признать, что сделка ОПЕК+ «на длительную историческую перспективу». Об этом в интервью телеканала РБК заявил зампред комитета по климату РСПП, вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.В источнике
С чего всё началось
Федун заявил о возможном продлении сделки ОПЕК+ навсегда
Стоит признать, что сделка ОПЕК+ «на длительную историческую перспективу». Об этом в интервью телеканала РБК заявил зампред комитета по климату РСПП, вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун. «В условиях новых климатических реалий, может быть, она даже навсегда», — добавил он.
РБКвчера в 17:00