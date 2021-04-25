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Федун заявил о возможном продлении сделки ОПЕК+ навсегда

Стоит признать, что сделка ОПЕК+ «на длительную историческую перспективу». Об этом в интервью телеканала РБК заявил зампред комитета по климату РСПП, вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.В источнике

С чего всё началось

Федун заявил о возможном продлении сделки ОПЕК+ навсегда

Стоит признать, что сделка ОПЕК+ «на длительную историческую перспективу». Об этом в интервью телеканала РБК заявил зампред комитета по климату РСПП, вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун. «В условиях новых климатических реалий, может быть, она даже навсегда», — добавил он.
РБКвчера в 17:00

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Федун допустил продление сделки ОПЕК+ навсегда

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Дочь Навального Дарья Навальная выступит на саммите по правам человека в Женеве

Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, Дарья Навальная, дочь российского оппозиционера и скандального блогера Алексея Навального, в настоящий момент отбывающего срок в колонии, примет участие в саммите по правам человека, который состоится 7-8 июня 2021-го года в Женеве.
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Politico: главы почти всех командований ВС США попросили рассекретить сведения о РФ и КНР

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