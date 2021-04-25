Дочь Навального Дарья Навальная выступит на саммите по правам человека в Женеве

Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, Дарья Навальная, дочь российского оппозиционера и скандального блогера Алексея Навального, в настоящий момент отбывающего срок в колонии, примет участие в саммите по правам человека, который состоится 7-8 июня 2021-го года в Женеве.