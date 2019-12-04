Политика

Новостной фронтНовостной фронтФельдман: Если мы не можем объявить импичмент Трампу, злоупотребляющего служебным положением, то «мы живем в монархии или живем при диктатуре»

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Профессора права Ноа Фельдмана сегодня, 4 декабря, в ходе слушаний по делу импичмента Трампу попросили объяснить, почему он пришел к выводу, что президент совершил серьезное преступление-злоупотребление властью, и почему это имеет значение Фельдман сказал: «злоупотребление властью происходит, когда президент использует свой пост для личной выгоды.»
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Политика

Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Известия 06:35
Общество

ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права

Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков заявил, что ведомство намерено отказаться от балльной системы при сдаче практического экзамена на права.
RT на русском 07:21
Политика

Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.
Lenta.ru 06:08
Политика

Помощник Зеленского пригрозил построить в Донбассе стену

Если на саммите «нормандской четверки» не будет достигнуто соглашение о прекращении огня и обмене пленными, то украинские власти построят стену на линии соприкосновения в Донбассе, заявил помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Взгляд.ру 07:15
Хоккей

Овечкин починил шлем во время матча паяльной лампой

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин починил свой шлем паяльной лампой прямо во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз».
Известия 06:10
Общество

Житель Новосибирска отсудил у Шнура компенсацию за мат на концерте

Перед выступлением музыкантов некоторые жители Новосибирска вышли на пикет, они призывали отменить концерт, поскольку Сергей Шнуров пропагандирует алкоголь и наркотики, а также матерится со сцены.
ГТРК Новосибирск вчера в 07:03
Политика

Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Газета.Ru 04:48
Гаджеты

Первые 5-нм продукты Intel появятся в 2024 году

Первый 7-нм продукт Intel будет представлен в конце 2021 года. Значит, выхода первого 5-нм продукта придётся ждать до 2024 года.
3DNews 07:00
Происшествия

Суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал врача в Саратове

РИА Новости 07:57
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассекретила дату своих четвертых родов

С момента объявления о четвертой беременности 31-летняя Оксана Самойлова с каждым днем интригует поклонников все больше и больше.
Вокруг ТВ вчера в 00:09
Политика

Переговоры между Россией и Украиной по газу сорвались

Анонсированные на 5 декабря переговоры между Россией и Украиной о заключении нового договора на транзит газа в Евросоюз не состоятся.
Lenta.ru 07:27
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев довел Владимира Фриске до бешенства

Как и следовало ожидать, после откровений Дмитрия Шепелева Владимир Фриске не смог сдержать негодования.
Paparazzi.ru 05:36
Гаджеты

Специалисты Роскачества составили рейтинг наушников

Специалисты Роскачества протестировали наушники прошлых лет с новинками и определили, стоит ли менять старые девайсы на новые.
NewInform 01:49
Кино

Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей

Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.
REGNUM 05:26
Общество

Госдума поддержала проект об упрощении возрастной маркировки

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект об изменениях возрастной маркировки для произведений литературы и искусства, который предусматривает отмену меток 0+, 6+, 12+, 16+.
РИА Новости 07:02
Здоровье

Метформин от диабета может провоцировать рак

Популярный в Евросоюзе препарат метформин, применяемый при сахарном диабете, может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
Piter.tv 07:48
Происшествия

Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Вести.Ru 03:53
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Армия и оружие

Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
КП - Донецк вчера в 09:38
Политика

Премьер Болгарии объяснил задержки с «Турецким потоком»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
РИА Новости 07:19
Шоу-бизнес

Ирина Слуцкая рассказала о рождении третьего ребенка

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая родила третьего ребенка.
РИА Новости вчера в 08:18
Общество

На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем

Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
REGNUM вчера в 13:27
Политика

Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам

В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
Газета.Ru 07:56
Авто

Mitsubishi рассказал о новинках в 2020 году для России

Компания Mitsubishi, как и некоторые другие азиатские автопроизводители, планирует в 2020-ом представить на российском рынке сразу несколько новинок.
Новые автомобили вчера в 11:08
Политика

В Раде подрались депутаты из партии Зеленского

Lenta.ru 06:59
Политика

В МИД РФ подтвердили высылку болгарского дипломата

Как сообщалось, в конце октября российский дипломат был объявлен "персона нон грата" в Болгарии по обвинению в шпионаже.
Интерфакс 07:44
Общество

Пресс-конференция Медведева в десяти предложениях

Премьер России дал двухчасовую пресс-конференцию для представителей 20 телеканалов.
Московский Комсомолец 06:21
Кино

Вышел трейлер супергеройского сериала «Кризис на Бесконечных Землях»

Телеканал The CW, подаривший поклонникам крайне вместительную россыпь супергеройских сериалов, представил полноценный трейлер "Кризиса на Бесконечных Землях" (Crisis on Infinite Earths).
Российская газета вчера в 03:45
Общество

Совет судей отказался от идеи наказания СМИ за критические публикации

Журналисты, сообщившие о намерении Совета судей выступить с предложением о введении для СМИ ответственности за выпуск дискредитирующих судебную систему публикаций, «поторопились с выводами».
РБК 07:49
Технологии

Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram

Компания Group-IB, которая занимается расследованием киберпреступлений, сообщила, что мошенники попытались получить доступ к перепискам пользователей в мессенджере Telegram.
Дождь вчера в 04:12
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Дональд Трамп
45-й президент США
Президент Соединённых Штатов Америки, бизнесмен и политический деятель, член Республиканской партии, медиамагнат, писатель, президент строительного конгломерата Trump Organization, основатель компании Trump Entertainment Resorts, специализирующейся на игорном и гостиничном бизнесе.
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