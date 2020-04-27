Политика
Вести.RuФельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
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с чего всё началось
Главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар считает Схиратские соглашения бесполезными в настоящее время, они должны остаться в прошлом. Об этом фельдмаршал заявил в ходе обращения к народу Ливии. По словам Халифы Хафтара, Схиратские соглашения полностью исчерпали себя.ФАН15:16
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