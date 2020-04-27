Политика
Вести.RuФельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
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Общество
В Роспотребнадзоре назвали возможные сроки отмены самоизоляции
Поэтапное снятие режима самоизоляции может начаться в России 12 мая, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru 01:59
Армия и оружие
NI: в России создают малозаметный вертолетно-реактивный гибрид «Камов»
В российской вертолетостроительной компании Камов разрабатывается проект создания вертолётно-реактивного гибрида, который может быть использован в военных целях.
Недвижимость.RU 25 апреля в 05:30
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Министр подчеркнул, что Прага готова вести с Москвой переговоры о передаче памятника маршалу Коневу в РФ.
Военное дело вчера в 10:20
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 26 апреля в 15:38
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
Ведомости вчера в 15:13
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Технологии
Эксперт Тимофеев рассказал о слежке через камеры смартфонов
Ежедневно хакеры получают доступ к личной информации пользователей через их гаджеты.
iReactor 01:06
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению
По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ".
Инфорос вчера в 05:15
Здоровье
Эпидемиолог перечислил, какие органы поражает коронавирус
ToDay News Ufa вчера в 15:14
Футбол
«Крылья Советов» накажут Фролова за критику правительства России
Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов дал интервью, в котором раскритиковал правительство России.
Евро-футбол.ру вчера в 10:49
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн вчера в 05:52
Политика
Трамп заявил, что обладает информацией о самочувствии Ким Чен Ына
Газета.Ru вчера в 19:18
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Хоккей
«Хочу поиграть в «бей-беги». Кузнецов отказался от России и выбрал США в игре NHL 20
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов решил сыграть за сборную США в виртуальный хоккей.
Чемпионат 00:14
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Общество
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
В топ попали Москва, Поволжье, ДВФО. Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России.
Piter.tv вчера в 10:00
Происшествия
В Алтайском крае найдены тела пропавших в январе молодых людей
В Алтайском крае обнаружили тела двоих молодых людей, которые пропали в январе. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону 27 апреля.
Известия 01:30
Армия и оружие
Турецкий блокпост атакован боевиками в Идлибе
ГЛАС.RU вчера в 07:40
Политика
Трамп прокомментировал возможность переноса выборов президента США
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что «никогда даже не думал» об изменении даты предстоящих выборов президента США — 3 ноября.
RT на русском вчера в 21:59
Общество
Гендиректор «Металлоинвеста» Варичев умер от пневмонии
Генеральный директор ООО УК "Металлоинвест" Андрей Варичев скончался в возрасте 52-х лет. Причиной смерти стала пневмония.
Народные новости вчера в 12:20
Космос
Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля
Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 01:12
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
Кино
Гамора из «Стражей Галактики» могла выглядеть совсем иначе: первый арт
Художник из Marvel Studios Энди Парк поделился с подписчиками в своем Instagram-аккаунте первым концепт-артом Гаморы для "Стражей Галактики".
Российская газета вчера в 07:39
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после избиения полицией жителя Змеиногорска
Змеиногорский Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщения СМИ о неправомерных действиях сотрудников полиции в Змеиногорске.
ПолитСиб.Ру вчера в 22:29
Спорт
Шорт-трекист Виктор Ан завершил карьеру
Шорт-трекист, шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан объявил о завершении карьеры, сообщил Олимпийский комитет России.
Общественное телевидение России вчера в 12:11
Здоровье
Обнаружено шесть новых симптомов коронавируса
Американские врачи обнаружили шесть новых симптомов коронавируса, сообщает The Mirror.
Lenta.ru вчера в 21:47
Энергетика
Польша намерена арестовать активы «Северного потока – 2»
Польша готова добиваться ареста активов российского "Северного потока – 2", если "Газпром" не выполнит решение Арбитражного суда в Стокгольме о пересмотре цены по Ямальскому контракту, заявил заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost.
Газета.Ru 01:16
Общество
Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года
Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
RT на русском вчера в 13:20
Экономика
Ректор ВШЭ предсказал среднему классу России бедность
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что пандемия коронавируса может привести к обеднению среднего класса России.
Газета.Ru 01:31