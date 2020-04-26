Политика

Вести.RuВести.RuФельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Читать в источнике
Комментировать78

Подробнее о событии

В США заявили, что утверждения Хафтара о переходе власти к ЛНА вызывает сожаление

ТАССвчера в 23:38

Главные новости к утру 28 апреля

Коммерсантъ00:00

Эксперты оценили заявление Хафтара о переходе власти в Ливии к армии

РИА Новостивчера в 21:48

Хафтар объявил о переходе к ЛНА управления Ливией

RT на русскомвчера в 15:57

Халифа Хафтар принимает на себя руководство Ливией

Ёлдашвчера в 14:59

Хафтар объявил себя главой Ливии

ИА Красная Веснавчера в 14:57

Ливийский цугцванг

Независимая газета26 апреля в 12:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 00:34, Ашберн
Общество

Россиян ждет совсем другая жизнь после пандемии, заявил эксперт

Жителей России ждет новая нормальность, люди будут жить совершенно иначе в сравнении с январем этого года, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 22:09
16
Общество

В Госдуме назвали единственный способ победить коронавирус

Лишь сохранение ограничений и режима самоизоляции, включая на майские праздники, позволит разорвать эпидемиологическую цепочку и поможет прийти к снижению числа заражений коронавирусом.
РИА Новости вчера в 17:51
27
Космос

Солнечные лучи вызывают аномальное вращение атмосферы Венеры

МонаВиста вчера в 13:43
6
Политика

Трамп заявил, что обладает информацией о самочувствии Ким Чен Ына

Газета.Ru вчера в 19:18
17
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 26 апреля в 20:33
233
Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
1,5K
Политика

Посольство КНДР в России сделало заявление о Ким Чен Ыне

Заслугой Ким Чен Ына является активизация диалога КНДР с Соединенными штатами, Южной Кореей и РФ.
Аргументы недели вчера в 14:43
Общество

В России с 2021 года могут обязать регистрировать смартфоны по IMEI

Москва, 28 апреля 2020, 06:53 — REGNUM Обязательную регистрацию смартфонов по заводскому номеру (IMEI) могут ввести в России с июля 2021 года — с принятием соответствующего закона.
REGNUM вчера в 23:53
363
Религия

Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу

На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.
РИА Новости вчера в 18:13
3
Экономика

Банки подсчитали, сколько россиян оплачивают ЖКХ без комиссии

Большинство плательщиков услуг ЖКХ в России (около 70%) оплачивают их без комиссии.
Коммерсантъ 00:20
Общество

Валуев ответил футболисту Фролову, раскритиковавшему правительство

Чемпионат вчера в 12:43
163
Здоровье

Эпидемиолог перечислил, какие органы поражает коронавирус

ToDay News Ufa вчера в 15:14
25
Общество

Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете

Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России.
РБК вчера в 08:55
1,1K
Экономика

Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире

Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.
РБК вчера в 23:31
6
Шоу-бизнес

Ларису Гузееву дважды оштрафовали в Москве за превышение скорости

Актрису и телеведущую Ларису Гузееву оштрафовали за превышение скорости на Ленинградском проспекте в Москве 15 и 16 апреля, сообщает kp.ru.
РИАМО вчера в 09:57
4
Экономика

В российских аптеках подорожали лекарства

В российских аптеках в марте стоимость лекарств увеличилась на 9 процентов, чем в тот же период годом ранее.
Lenta.ru вчера в 19:33
3
Общество

Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском 26 апреля в 12:06
508
Происшествия

В Петербурге суд арестовал недвижимость экс-главы Метростроя

Недвижимость бывшего генерального директора петербургского "Метростроя" Николая Александрова, который проходит обвиняемым по двум уголовным делам о растрате, арестована по решению Дзержинского суда, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости вчера в 18:37
15
Общество

В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой

Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов.
РБК вчера в 10:17
259
Происшествия

В Новосибирской области выявили 60 новых случаев коронавируса

Шестьдесят новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:59
126
Здоровье

27 новых заболевших коронавирусом выявили в Алтайском крае

По информации оперативного штаба на утро понедельника, 27 апреля, на территории Алтайского края за минувшие сутки подтверждено 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 03:26
8
Политика

Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая

Предполагается, что президент продлит режим нерабочих дней, установленный в стране до 30 апреля.
Капитал страны вчера в 04:12
830
Общество

В Новосибирске вводят принудительный масочный режим

В Новосибирской области вводится обязательное ношение медицинских масок в аэропортах, на вокзалах, станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования (включая городские и пригородные рейсы).
Байкал24 вчера в 12:57
12
Космос

Найдены 19 астероидов, прилетевших к нам из глубокого космоса

Популярная механика 24 апреля в 16:55
2
Киберспорт

Dying Light и Dark Souls Remastered в мае могут стать бесплатными для подписчиков PS Plus

Подписчикам PS Plus в мае раздадут Dying Light и Dark Souls Remastered.
CyberSport.ru вчера в 08:11
Общество

МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских

МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
358
Происшествия

В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом

Еще одна женщина с коронавирусной инфекцией скончалась в Бурятии, общее число жертв достигло трех, число зараженных коронавирусом выросло до 245, сообщает минздрав республики.
РИА Новости вчера в 23:14
7
Общество

В Кузбассе выявили 21 новый случай заражения коронавирусом

"За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
ТАСС 25 апреля в 00:50
10
Происшествия

Топ-менеджер челябинской больницы арестован по делу о взятке

В Челябинске по обвинению в вымогательстве и получении взятки арестован Алексей Неверов, работавший заместителем главврача областной больницы №3 и покинувший после отставки главврача Олега Маханькова.
URA.Ru вчера в 03:57
2
Политика

Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
iReactor вчера в 02:31
2,3K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Халифа Хафтар
Ливийский военный деятель
Ливийский военный деятель. Палатой представителей Ливии назначен маршалом и верховным главнокомандующим Ливийской национальной армии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное