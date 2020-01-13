Политика

КоммерсантъКоммерсантъФельдмаршал Хафтар прибыл в Москву

Ожидают в Москве и главу Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.
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Представители сторон конфликта в Ливии Хафтар и Саррадж встретятся в Москве

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Стороны конфликта в Ливии прибыли в Москву на переговоры

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Комсомольская правда02:29

МИД России подтвердил встречу Сараджа и Хафтара в Москве

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Хафтар прибыл в Москву для переговоров с Сарраджем

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Политика

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Работник Александровского сада умер у стен Кремля в Москве.
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