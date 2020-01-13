Политика
КоммерсантъФельдмаршал Хафтар прибыл в Москву
Ожидают в Москве и главу Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.
Читать в источнике
Оценить252
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 06:01, Ашберн
Политика
В Госдуме назвали «идиотизмом» резолюцию Польши о Второй мировой войне
Глава комитета Госдумы по образованию и науке доктор исторических наук Вячеслав Никонов счел коллективным идиотизмом резолюцию польского Сейма о равной ответственности Германии и Советского Союза за начало Второй мировой войны.
Армия и оружие
Российский корабль нагнал американский эсминец в Аравийском море
Российский военный корабль приблизился к американскому эсминцу USS Farragut в северной части Аравийского моря, сообщает пресс-служба Пятого флота ВМС США.
Происшествия
В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке
Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
Здоровье
«Приятные» симптомы опасных болезней назвали эксперты
Эксперты назвали несколько "приятных" симптомов опасных болезней.
Здоровье
Врач-диетолог Торопыгина перечислила лучшие продукты для похудения
Советами о правильном питании для желающих сбросить вес поделилась врач-диетолог Ирина Торопыгина.
Общество
Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов
В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
Происшествия
В Москве у стен Кремля умер работник Александровского сада
Работник Александровского сада умер у стен Кремля в Москве.
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет
Осужденный за взятку экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев написал два стихотворения, одно из которых посвящено Новому году.
Политика
Парламент Абхазии назначил Бганбу исполняющим обязанности президента
Парламент Абхазии назначил премьера Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента республики, объявил итоги голосования спикер парламента Валерий Кварчия.
Общество
Белгородская митрополия пригрозила отлучить блогера от Церкви
По данным митрополии, блогер Владимир Корнев при помощи рассылки СМС-сообщений священнослужителям «пытается выведать нечто о прошедшем 16 декабря прошлого года Съезде духовенства Белгородской митрополии».
Происшествия
Любовная связь стала мотивом нападения на жену депутата в Москве
Мотивом нападения на супругу депутата муниципального собрания Академического района Москвы Михаила Хананашвили Светлану стала любовная связь.
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму
В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Происшествия
Десять школ Владивостока эвакуировали из-за сообщений о минировании
Ранее в понедельник массовая эвакуация школ и детсадов началась в Хабаровске, куда также поступили сообщения о "минированиях".
Происшествия
На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной
Происшествия
В Башкирии из собачьей будки украли более миллиона рублей
Необычная кража произошла в Башкирии – из собачьей будки выкрали 1,1 млн рублей.
Экономика
Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян
С 1 января 2020 года для российских резидентов отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или в банках на территориях стран, которые участвуют в автоматическом обмене финансовой информацией с Россией.
Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время прохождения седьмого этапа ралли-рейда «Дакар».
Авто
Новые кроссоверы Kia Seltos поступили к дилерам
Компания Kia начала поставлять российским дилерам новый кроссовер Seltos. Об этом 13 января сообщает «Российская газета».
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
Кино
Фильм Тарантино «Однажды в Голливуде» получил премию «Выбор критиков»
Режиссер Квентин Тарантино получил премию «Выбор критиков» (Critics' Choice Movie Awards) за фильм «Однажды в Голливуде».
Кино
Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США
Общество
В СП назвали регионы, где скоро некуда будет принимать мусор
"В 7 из 10 субъектов Российской Федерации (Камчатский, Приморский и Алтайский края, Чукотский автономный округ, Республика Мордовия, Ленинградская и Московская области), остаточная емкость полигонов которых будет исчерпана в ближайшее время, критичная ситуация с местами захоронения отходов не изменится", - говорится в отчете.
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рината Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Технологии
Компания Xiaomi могла получить другое название
Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал, что у китайской компании могло быть совершенно другое название.
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Кино
Киану Ривз попал в список номинантов антинаграды «Золотая малина»
Предварительно среди актеров номинантами числятся: Джон Траволта за игру в фильме "Фанатик", Джеймс Франко ("Зеровилль"), Дэвид Харбор ("Хеллбой"), Джерард Батлер ("Падение ангела"), Мэттью Макконахи ("Море соблазна"), Джеймс Макэвой ("Стекло"), Киану Ривз ("Репродукция") и Сильвестр Сталлоне ("Рэмбо: Последняя кровь").