Политика
КоммерсантъФельдмаршал Хафтар прибыл в Москву
Ожидают в Москве и главу Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.
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Общество
Минтранс предложил запретить работать в такси гражданам с судимостью
По мнению правозащитника, в такси ни при каких условиях не могут работать осужденные за преступления сексуального характера.
Общество
Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с вырезом до пояса
Наряд длины миди из легкой ткани приглушенного голубого тона украшал очень глубокий вырез в области декольте.
Здоровье
Более 200 человек умерли за новогодние праздники в Забайкалье
В Забайкалье умерли 262 человека за новогодние праздники. Из этого числа, 161 - в районах края.
Авто
Новые кроссоверы Kia Seltos начали поступать к российским дилерам
Российские дилеры начали получать от компании Kia новые компактные кроссоверы Kia Seltos, которые были собраны в Калининграде.
Гаджеты
Xiaomi сообщила о выпуске оболочки MIUI 12
Здоровье
В Китае от неизвестного ранее вируса умер первый человек
61-летний мужчина умер от пневмонии, которая развилась после заражения неизвестным ранее вирусом.
Общество
Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва
Сообщение об угрозе взрывов в школах поступило на почту одного из учреждений Хабаровска, идет эвакуация детей.
Происшествия
Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
Политика
Пушков оценил позицию Эстонии по договору о границе с Россией
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса, назвавшего договор о границе с Россией от 2014 года нарушающим конституцию Эстонии.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Политика
Новая серия отставок губернаторов ожидается до следующих региональных выборов
Пока под вопросом остаются отставки руководителей Костромской, Пензенской, Тамбовской областей и Краснодарского края, пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на исследование фонда.
Политика
WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
Вашингтон угрожает Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.
Общество
Сотовые антенны в Москве сделают менее заметными для горожан
Власти Москвы потратят 10 млн рублей на то, чтобы сделать сотовые антенны в городе менее заметными для граждан и более гармонично смотрящимися в пейзаже российской столицы.
Политика
США предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме
Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Северной Корее с предложением возобновить переговоры в Стокгольме, которые последний раз состоялись в октябре, сообщил Axios помощник президента по национальной безопасности Роберт О`Брайен.
Политика
В Абхазии назначили дату президентских выборов
Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила дату повторных президентских выборов — они пройдут 22 марта.
Футбол
«Динамо» выбирает между Комличенко и Соболевым
В настоящий момент московский клуб выбирает между двумя кандидатами: форвардом «Млада-Болеслава» Николаем Комличенко и нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым.
Общество
Карлос Гон признал побег из Японии незаконным
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон признался, что покинул Японию незаконно.
Экономика
Счетная палата указала на недоработки в нацпроекте «Образование»
Счетная палата проанализировала содержание нацпроекта "Образование" и пришла к выводу, что документ не охватывает ряд задач, критически значимых для социально-экономического развития страны.
Футбол
«Челси» подписал 16-летнего нападающего из Норвегии
Происшествия
Двое мужчин пострадали в ДТП на объездной дороге на Дальнее
Два водителя пострадали в ДТП на северо-западной объездной дороге (дороге в Дальнее).
Происшествия
Вылетевший в Ставрополь SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100-95, выполнявший рейс из SU W1368 из Шереметьево в Ставрополь, вернулся в аэропорт из-за возможных проблем с двигателем.
Финансы
Что произойдет с рублем в наступившем году
Новый год российский рубль встретил новым укреплением - до максимального примерно за два года уровня.
Хоккей
Илья Ковальчук забил первый гол за «Монреаль»
Гол в ворота «Оттавы», ставший для Ковальчука первым в новой команде, позволил «Монреалю» впервые за 8 поединков одержать победу – 2:1 в овертайме.
Политика
Сергея Лаврова объявили министром нон грата
Как в Тбилиси готовятся встречать главу российской дипломатии Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Грузию еще не подтвержден, а уже вызвал волну возмущения в рядах грузинской общественности.
Шоу-бизнес
Галина Польских опровергла сообщения о госпитализации
Футбол
«Реал» обыграл в серии пенальти «Атлетико» в финале Суперкубка Испании
Футбол
«Ювентус» обыграл «Рому» и возглавил чемпионат Италии
Туринский "Ювентус" в матче 19 тура итальянской Серии А обыграл в гостях "Рому" с результатом 2:1. Эта победа позволила чемпионам Италии вернуться на первое место и выиграть первый круг.