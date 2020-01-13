Политика

КоммерсантъКоммерсантъФельдмаршал Хафтар прибыл в Москву

Ожидают в Москве и главу Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.
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Подробнее о событии

СМИ: Халифа Хафтар и Фаиз Сарадж могут встретиться в Москве 13 января

ТАСС18:00

Источник: Хафтар прибыл в Москву для переговоров с Сарраджем

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В Москву прибыл ливийский маршал Хафтар

Вести.Ru18:06

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Командующий т.н. Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, по некоторым данным, прибыл накануне в Москву

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Хафтар и Сарадж встретятся в Москве для подписания соглашения о перемирии

РБК17:22

Фельдмаршал Хафтар прибыл в Москву

Коммерсантъ16:17
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Следствие выяснило мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии

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Xiaomi сообщила о выпуске оболочки MIUI 12

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Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса, назвавшего договор о границе с Россией от 2014 года нарушающим конституцию Эстонии.
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Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 15:27
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Новая серия отставок губернаторов ожидается до следующих региональных выборов

Пока под вопросом остаются отставки руководителей Костромской, Пензенской, Тамбовской областей и Краснодарского края, пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на исследование фонда.
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WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти

Вашингтон угрожает Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.
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Власти Москвы потратят 10 млн рублей на то, чтобы сделать сотовые антенны в городе менее заметными для граждан и более гармонично смотрящимися в пейзаже российской столицы.
Известия 16:00
Политика

США предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Северной Корее с предложением возобновить переговоры в Стокгольме, которые последний раз состоялись в октябре, сообщил Axios помощник президента по национальной безопасности Роберт О`Брайен.
Коммерсантъ 19:09
Политика

В Абхазии назначили дату президентских выборов

Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила дату повторных президентских выборов — они пройдут 22 марта.
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В настоящий момент московский клуб выбирает между двумя кандидатами: форвардом «Млада-Болеслава» Николаем Комличенко и нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым.
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Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон признался, что покинул Японию незаконно.
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Счетная палата проанализировала содержание нацпроекта "Образование" и пришла к выводу, что документ не охватывает ряд задач, критически значимых для социально-экономического развития страны.
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Два водителя пострадали в ДТП на северо-западной объездной дороге (дороге в Дальнее).
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Вылетевший в Ставрополь SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100-95, выполнявший рейс из SU W1368 из Шереметьево в Ставрополь, вернулся в аэропорт из-за возможных проблем с двигателем.
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Гол в ворота «Оттавы», ставший для Ковальчука первым в новой команде, позволил «Монреалю» впервые за 8 поединков одержать победу – 2:1 в овертайме.
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Как в Тбилиси готовятся встречать главу российской дипломатии Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Грузию еще не подтвержден, а уже вызвал волну возмущения в рядах грузинской общественности.
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