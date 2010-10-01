Нападающий сборной Португалии Жоау Фелиш прокомментировал результаты матча отборочного турнира Евро 2020 с Литвой (5:1). Четыре из пяти мячей в ворота Литвы забил Криштиану Роналду.

Фелиш: мои мячи не шли в ворота

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