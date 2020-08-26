Феминитивы узаконили на Украине
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Использование феминитивов в кадровой документации разрешили на Украине, соответствующий пункт появился в приказе министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.В источнике
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