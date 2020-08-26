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Газета.Ru
Газета.Ru

Феминитивы узаконили на Украине

Использование феминитивов в кадровой документации разрешили на Украине, соответствующий пункт появился в приказе министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.В источнике
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Российская газета

На Украине узаконили феминитивы в названиях профессий

Российская газета04:54
URA.Ru

На Украине внесли поправки в русский язык

URA.Ru04:32
REGNUM

«Инженерка». Украинское министерство «узаконило» феминитивы

REGNUMвчера в 09:02
РБК

«Инженерка» и «социологиня»: Украина узаконила феминитивы для профессий

РБК03:44
Газета.Ru

Феминитивы узаконили на Украине

Газета.Ru02:46
РИА Новости

На Украине узаконили феминитивы

РИА Новости02:30
Lenta.ru

На Украине узаконили инженерок и социологинь

Lenta.ru03:56

В розничных сетях падает доля продажи товаров по акциям

В розничных сетях падает доля продажи товаров по акциям Пандемия COVID-19, ослабление конкуренции между розничными сетями и сокращение эффективности промоакций привели к самому сильному падению доли товаров повседневного спроса (FMCG) со скидками за три года.
Коммерсантъ17:55

Минобороны сообщило о полном искоренении дедовщины в армии

Понятия «дедовщина» и «казарменное хулиганство» полностью искоренены в Вооруженных силах России, заявил в ходе круглого стола в рамках форума «Армия-2020» заместитель министра обороны Андрей Картаполов, сообщают «РИА Новости».
Ведомости04:35
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Премьера фильма «Вратарь галактики» прошла в Москве

Премьера фантастического блокбастера Джаника Файзиева "Вратарь галактики" прошла в кинотеатре "Октябрь" при полном зале: на места, которые не могли занять зрители из-за рекомендаций Роспотребнадзора, организаторы усадили "инопланетян", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости05:27

Казахстан договорился с Россией о поставке вакцины от коронавируса

Россия предоставит Казахстану гарантированный объем первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V". Соответствующий документ подписали единый государственный дистрибьютор лекарств в Казахстане ТОО "СК-Фармация" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сообщает правительство республики.
РИА Новости02:17
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Бюст первому президенту Татарстана открыли в Актанышском районе

Бюст первому президенту Татарстана, Герою Труда РФ, государственному советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву открыли в среду в деревне Аняково Актанышского района, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
ТАСС03:56
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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Власти: весь класс не будут сразу отправлять на карантин в случае обнаружения ковида у ученика

Даже в случае выявления ковида у учащегося школы далеко не во всех случаях весь класс будет отправляться на карантин, сообщили в региональном пресс-центре Ростовской области.
Панорама Ростова-на-Донувчера в 08:14

Иконы и личные вещи Татьяны Дорониной вынесли из ее гримерки во МХАТе

Дмитрий Корепин, который тоже уже не работает в театре, рассказал, что новое руководство распорядилось вывезти все иконы и вещи Дорониной из гримерки, поскольку мстит легендарной актрисе за то, что она не выходит на контакт с руководством.
Evo-rus.comвчера в 04:10
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