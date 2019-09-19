Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд после поражения «Реала» от «ПСЖ» (0:3) в матче первого тура группового раунду Лиги чемпионов выразил опасения по поводу будущего в мадридском клубе полузащитника Эдена Азара. Бельгиец перешел в «Реал» из «Челси» летом этого года.

Фердинанд: «Боюсь, что Азар попал в „Реал“ не в то время»

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