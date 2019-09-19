Футбол
Sport24.ruФердинанд: «Боюсь, что Азар попал в „Реал“ не в то время»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд после поражения «Реала» от «ПСЖ» (0:3) в матче первого тура группового раунду Лиги чемпионов выразил опасения по поводу будущего в мадридском клубе полузащитника Эдена Азара. Бельгиец перешел в «Реал» из «Челси» летом этого года.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 07:43, Вашингтон
Энергетика
Минприроды повысило оценку запасов нефти до $1 трлн
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.
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В Саудовской Аравии нашли доказательства вины Ирана за атаку на НПЗ
Минобороны Саудовской Аравии пообещало представить свидетельства причастности Ирана к атаке на ключевые нефтяные объекты королевства.
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Врачи Заворотнюк определились с лечением актрисы
Медики определились с дальнейшим лечением актрисы Заворотнюк, информируют СМИ.
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Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Шоу-бизнес
Онколог назвал выход Заворотнюк из комы «добрым знаком»
Вечерняя Москва вчера в 15:14
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В Москве задержан замглавы департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов, а также экс-глава департамента Владимир Цветнов и еще двое бизнесменов.
BFM.ru 07:11
Происшествия
Во Франции разбился бельгийский истребитель F-16
Истребитель F-16 военно-воздушных сил Бельгии разбился во французской коммуне Лорьян в департаменте Морбиан, сообщается на официальной странице бельгийских ВВС в Twitter.
РИА Новости 07:07
Происшествия
Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Авто
Mitsubishi анонсировала дебют своего нового кроссовера
Концепт-кар Mitsubishi предложит новый формат транспортного средства, в котором сочетаются компактная гибридная силовая установка и электрическая система полного привода.
SpeedMe вчера в 02:13
Происшествия
Надзирателей «Матросской тишины» посадили за рэкет богатых арестантов
Бывший глава оперативного отдела СИЗО Михаил Захаров получил 12 лет заключения в колонии строгого режима, надзиратели спецучреждения Павел Петран, Валентин Базаев, Антон Девятаев и Анатолий Осмачко осуждены на сроки от 8 до 9 лет, также их лишили званий.
Lenta.ru 06:20
Экономика
Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова
Основная причина подорожания красной рыбы — уменьшение улова на Дальнем Востоке в текущем году, сходятся во мнении опрошенные РБК участники рынка.
РБК 02:01
Единоборства
Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов
Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.
Sportbox.RU 02:21
Политика
Премьер Канады извинился за свою фотографию 18-летней давности
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился в среду за то, что в 2001 году сфотографировался с черным гримом на лице, сообщает Reuters.
РБК вчера в 22:26
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском 05:28
Футбол
France Football учредил награду лучшему вратарю имени Льва Яшина
Журнал France Football учредил новую награду лучшему вратарю европейских чемпионатов, которая будет носить имя Льва Яшина, сообщается в микроблоге издания в Twitter.
РИА Новости 06:43
Политика
В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера
По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Транспорт
Прокурор рассказал о нарушениях при ремонте проспекта Кирова
Прокурор Сергей Ломакин отметил, что выявленные нарушения были связаны с требованиями к безопасности пешеходов.
Регион 64 06:59
Происшествия
Директор ФБК Жданов задержан в Москве
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов задержан в Москве, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:32
Авто
Tesla Model S опережает Porsche Taycan на Нюрбургринге
Tesla неофициально опережает время круга Porsche Taycan, установленное на знаменитом Нюрбургринге в Германии.
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Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Экономика
В 2020 году изменится размер материнского капитала
С 1 января 2020 года изменится размер материнского капитала: его проиндексируют на 3,8%.Таким образом, после индексации его размер составит 466 тысяч 617 рублей.
Kurgan.ru 06:56
Происшествия
В Москве на станции метро полицейские устроили перестрелку
Источник в ГУ МВД по Москве рассказал РБК, что перестрелка произошла на станции метро «Рязанский проспект» — один человек погиб, другой получил ранения.
РБК вчера в 12:14
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Здоровье
В калининградской поликлинике появились талоны «Просто спросить»
Как сообщили в региональном минздраве, новый сервис введен две недели назад и пользуется популярностью: за это время им воспользовались более пятисот посетителей.
Российская газета 06:03
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
RT на русском 06:59