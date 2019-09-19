Футбол
Sport24.ruФердинанд: «Боюсь, что Азар попал в „Реал“ не в то время»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд после поражения «Реала» от «ПСЖ» (0:3) в матче первого тура группового раунду Лиги чемпионов выразил опасения по поводу будущего в мадридском клубе полузащитника Эдена Азара. Бельгиец перешел в «Реал» из «Челси» летом этого года.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 13:40, Вашингтон
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В ЕК оценили трёхсторонние переговоры по газу с Россией и Украиной
Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что российская сторона на трёхсторонних переговорах в Брюсселе предложила продлить соглашение на транзит газа через территорию Украины на короткий срок, если до 1 января 2020 года не будут введены новые требования ЕС.
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Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
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Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
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Дина Аверина победила в упражнениях с булавами на чемпионате мира
Россиянка Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
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Россия и Китай не поддержали резолюцию по Идлибу в ООН
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RT на русском 12:24
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На Украине с 1 октября изымут из оборота мелкие монеты
Монеты номиналом одна, две и пять копеек перестанут быть платежным средством на Украине и будут изъяты из обращения с 1 октября, сообщает в четверг пресс-служба Национального банка страны.
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В Киеве неизвестные сообщили о минировании всех мостов, ТЦ и роддомов
Неизвестные сообщили о минировании всех мостов, торговых центров и родильных домов в Киеве.
Газета.Ru 12:57
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Президент Эстонии: Европа устала от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в Евросоюзе наблюдается усталость от Украины.
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Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
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Россияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого бензина
Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями.
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Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж
Звезда двух сезонов «Холостяка» Дарья Клюкина поделилась с поклонниками радостной новостью.
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Мать избитой в Ингушетии девочки впервые встретилась со своей дочерью
Мать избитой в Ингушетии девочки, которой в московской больнице ампутировали часть руки, впервые встретилась с ребенком после инцидента.
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В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу
Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
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В Шереметьево открылась новая взлетно-посадочная полоса
В московском аэропорту Шереметьево имени Пушкина ввели в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП).
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Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
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Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье
Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Собянин рассказал Медведеву о плане по реконструкции 140 поликлиник
Сергей Собянин на встрече в правительстве РФ рассказал Дмитрию Медведеву о плане по реконструкции около 140 городских поликлиник в течение трех лет, передает Агентство "Москва".
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Первые зрители «Гемини» назвали фильм «технологическим чудом»
Зрители предпремьерных показов фильма «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли назвали фильм «технологическим чудом», сообщает портал Gamebomb 19 сентября.
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Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
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«Почта России» стала партнёром РФС
Российский футбольный союз и «Почта России» подписали соглашение о сотрудничестве.
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Путин приехал в Ижевск на День оружейника
Президент России Владимир Путин приехал в Удмуртию на День оружейника. Борт номер один приземлился в аэропорту Ижевска.
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НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова»
НАТО опубликовало статью о проблемах морской безопасности и упомянуло в ней несуществующее «море Азимова».
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Общество
Детектив из ФРГ пообещал назвать виновного в гибели MH17
Детектив из Германии Йозеф Реш, который утверждает, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, готов раскрыть свои данные о трагедии.
Московский Комсомолец 11:59