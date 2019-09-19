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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на британском телевидении Рио Фердинанд выразил мнение, что нападающий Эден Азар выбрал неверный момент для перехода из «Челси» в мадридский «Реал».
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