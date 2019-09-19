Футбол
ЧемпионатФердинанд: боюсь, Азар перешёл в «Реал» в неправильный момент
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на британском телевидении Рио Фердинанд выразил мнение, что нападающий Эден Азар выбрал неверный момент для перехода из «Челси» в мадридский «Реал».
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 09:11, Вашингтон
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
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В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
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Заворотнюк составили новый план лечения
Как сообщает Super, после того, как Заворотнюк пришла в сознание, врачи составили ей новый план лечения.
BFM.ru 08:18
Происшествия
В Астраханской больнице главврач уволился после драки с коллегой
Российская газета вчера в 04:55
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Общество
УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.
ТАСС 02:39
Происшествия
Задержанному «подрывнику» моста в Киеве предъявили обвинение
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REGNUM 08:37
Происшествия
Задержан бывший вице-президент «Анжи»
Бывший вице-президент футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов задержан, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД по Дагестану.
РИА Новости 08:30
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France Football учредил награду имени Льва Яшина
Интерфакс-Спорт 06:51
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Экономика
«Энел Россия» начала строительство Кольской ВЭС в Мурманской области
Общий объем инвестиций компании "Энел Россия" в Кольский ветропарк составит около 273 млн евро.
Интерфакс - Россия 07:42
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет России и Министерство внутренних дел восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Шоу-бизнес
Брат участника Backstreet Boys угрожает убить его беременную жену
Бывший солист американской поп-группы Backstreet Boys Ник Картер подал в суд на своего младшего брата Аарона Картера из-за угроз убить его беременную жену, сообщает портал TMZ.
Экспресс газета 08:12
Политика
В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера
По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Гаджеты
Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A
Новая модификация относится к серии Mi TV 4A и при 70-дюймах у телевизора разрешение 3840х2160 пикселей (4К).
Astera 05:19
Происшествия
Российский пилот перебрал с алкоголем и оказался в полиции
Российский пилот авиакомпании Azur Air не смог выполнить внезапно назначенный рейс из-за большого количества выпитого алкоголя и оказался в полиции.
Lenta.ru 07:59
Экономика
«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес
Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM вчера в 06:51
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Наука
Пиво оберегает от развития диабета
Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.
MedikForum.ru 17 сентября в 09:00
Происшествия
Генеральная прокуратура потребовала освободить Павла Устинова из СИЗО
Радио Комсомольская правда 07:09
Политика
Лавров: Москва озабочена атакой на саудовские нефтеобъекты
Россия серьезно озабочена атакой на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
РЕН ТВ 08:38
Экономика
На Украине с 1 октября изымут из оборота мелкие монеты
Монеты номиналом одна, две и пять копеек перестанут быть платежным средством на Украине и будут изъяты из обращения с 1 октября, сообщает в четверг пресс-служба Национального банка страны.
РИА Новости 07:02
Общество
Власти Москвы согласовали оппозиционный митинг 28 сентября
Московские власти согласовали митинг Либертарианской партии на проспекте Академика Сахарова 28 сентября.
Ведомости 05:33
Экономика
Медведев назвал размер материнского капитала в 2020 году
ИА «Ореанда-Новости» Председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил на заседании кабинета министров, что в 2020 году размер материнского капитала составит 466 тысяч рублей.
Ореанда-Новости 06:40
Политика
В ЛНР заявили о попытке взрыва моста в Луганске
Попытка взрыва моста произошла в Луганске, он не разрушен, на месте работают правоохранители, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах самопровозглашенной Луганской народной республики.
РИА Новости 02:53
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Здоровье
В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя
В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день.
Lenta.ru 05:55
Спорт
Биатлонистку Васильеву дисквалифицировали на 1,5 года
Известия 17 сентября в 11:13
Политика
Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
Государственная дума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в Актау 12 августа прошлого года.
РИА Новости 07:41