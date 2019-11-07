Футбол

Нева СпортНева СпортФеренцварош — ЦСКА 0:0 (Перерыв)

Ференцварош — ЦСКА
0 – 0
2-й тайм
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Альберт Флориан»
Даниил Игнатенко
18′
19′
Яка Бийол
Михал Шкварка
20′
Игорь Харатин
25′
28′
Никола Влашич
Тренерский штаб ЦСКА огласил стартовый состав команды на матч против «Ференцвароша» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. В воротах армейцев сыграет Игорь Акинфеев, в защите выйдут Марио Фернандес, Вадим Карпов, Игорь Дивеев, Хердур Магнуссон.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ференцварош» — ЦСКА: стартовые составы команд

Спорт-Экспресс13:37

«Ференцварош» — ЦСКА: составы команд на матч 4-го тура Лиги Европы

Чемпионат13:53

«Ференцварош» - ЦСКА: стартовые составы команд

Sport.ru13:44

Последний шанс для ЦСКА спасти евросезон. Онлайн матча Лиги Европы

Матч ТВ14:47

8 игроков моложе 23 лет выйдут в старте ЦСКА на матч с «Ференцварошем»

Sportbox.RU13:54

ЦСКА и «Ференцварош» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы

РИА Новости13:51

Карпов, Влашич и Чалов – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Ференцварошем»

Бомбардир.ру13:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 15:44, Ашберн
Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Российская газета 14:42
Общество

Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах

Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.
Известия 10:53
Политика

Пресс-секретарь прокомментировал сообщения о выступлении Кадырова

Пресс-секретарь президента Чечни Альви Каримов прокомментировал сообщения о выступлении главы республики Рамзана Кадырова на встрече с правительством.
RT на русском 15:36
Футбол

Краснодар — Трабзонспор 3:1

Футболисты российского «Краснодара» обыграли турецкий «Трабзонспор» в матче четвертого тура группового этапа в матче Лиги Европы.
Коммерсантъ 14:46
Экономика

Сбербанк снизил ипотечные ставки на новостройки

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках с 7,3 до 7,1 процента.
РИА Новости 09:52
Транспорт

Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым

Продажа билетов на поезда в Симферополь, которые поедут из материковой России на полуостров и обратно через мост, стартует 8 ноября, а первые поезда отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 20-х числах декабря, передает «РИА Новости».
Известия 15:22
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Политика

Зеленский признался, что устает от своей работы

Ранее глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский устал от напряженного графика, негатива со стороны журналистов и пользователей социальных сетей.
ТАСС 13:23
Шоу-бизнес

Кристен Стюарт рассказала, почему рассталась с Робертом Паттинсоном

РИА Новости вчера в 19:21
Единоборства

Рэпер Бледный: Хабиб представляет Дагестан, а не Россию

Чемпионат 04:01
Происшествия

В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей

В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:10
Энергетика

«Нафтогаз» в иске к «Газпрому» требует пересмотреть транзитный тариф

В иске к «Газпрому» «Нафтогаз Украины» потребовал пересмотреть тариф на транзит газа, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook.
Коммерсантъ 04 ноября в 13:51
Экономика

Мировой долг достиг рекордных $188 трлн

Объем мирового долга (государственного и частного) достиг 230% мирового ВВП, в абсолютном значении — $188 трлн, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Коммерсантъ 13:39
Политика

Матвиенко отреагировала на заявления депутата Рашкина

Известия вчера в 04:23
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева подтвердила наличие опухоли у 19-летней дочери

Лариса Гузеева прокомментировала встревожившее поклонников известие об обнаруженной у ее 19-летней дочери опухоли.
Территория новостей 04:36
Авто

Длинный Volkswagen Tiguan скоро появится в России

Автоновости дня 02:11
Шоу-бизнес

«Противно слышать»: Тарасов бьет женщин, Канделаки заступается

Слова Тарасова задели не только его бывших жен, но и генерального продюсера «Матч ТВ» Тину Канделаки.
МК-Спорт 09:45
Кино

У Пингвина в новом «Бэтмене» может оказаться лицо Колина Фаррелла

Пингвина в новой версии «Бэтмена» может сыграть Колин Фаррелл, пишет Variety. На роль дворецкого претендует Энди Серкис.
REGNUM вчера в 15:56
Фигурное катание

Туктамышева и Щербакова проведут тренировку на Гран-при Китая

Соревнования будут проходить в период с 8 по 10 ноября, а сегодня состоятся официальные тренировки.
Нева Спорт вчера в 20:04
Происшествия

Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве

МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
ТАСС 13:42
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
ToDay News Ufa вчера в 11:14
Общество

На митинге КПРФ в Петербурге задержали депутата ЗакСа Ходунову

В Петербурге на митинге, который был посвящен 102-й годовщине Октябрьской революции, задержали первого секретаря горкома КПРФ, депутата Законодательного собрания города Ольгу Ходунову.
Neva.Today 14:05
Происшествия

Взрыв на НПЗ в Сирии унес жизнь одного сотрудника

РИА Новости 14:24
Политика

США и Китай договорились о поэтапной отмене санкций

Министерство торговли Китая сообщило, что между КНР и США была достигнута договоренность о поэтапной отмене взаимных санкций, что позволит странам закончить торговую войну.
Коммерсантъ 11:20
Общество

Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве

Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.
ТАСС 11:01
Культура

Павел Деревянко рассказал, когда выйдет продолжение сериала «Дылды»

Вечерний курьер 15:25
Авто

Шпионские фото нового Kia Sorento появились в Сети

В Сети появилась очередная порция шпионских фотографий кроссовера Kia Sorento новой генерации, выведенного на финальные тестовые испытания.
Letnews.ru 03:08
Происшествия

Более 100 сотрудников «Ленты» отравились в Петербурге

За помощью медиков в Санкт-Петербурге обратились более сотни работников ретейлера "Лента".
Газета.Ru 15:31
Общество

Провокаторы попытались сорвать спектакль в театре Богомолова

Провокаторы попытались сорвать премьеру спектакля Максима Диденко "Норма" по одноименному роману Владимира Сорокина, передает Super.
Газета.Ru 03:35
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное