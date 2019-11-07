Футбол
Нева СпортФеренцварош — ЦСКА 0:0 (Перерыв)
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Альберт Флориан»
Даниил Игнатенко
|18′
|19′
Яка Бийол
Михал Шкварка
|20′
Игорь Харатин
|25′
|28′
Никола Влашич
Ференцварош
Расстановка 4‑5‑1
90
Дибус
8
Ловренчич
25
Блажич
21
Ботка
17
Чивич
11
Зубков
14
Харатин
92
Шкварка
7
Игнатенко
10
Нген
70
Боли
35
Акинфеев
62
Карпов
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
7
Ахметов
29
Бийол
98
Обляков
17
Сигурдссон
9
Чалов
8
Влашич
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
Тренерский штаб ЦСКА огласил стартовый состав команды на матч против «Ференцвароша» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. В воротах армейцев сыграет Игорь Акинфеев, в защите выйдут Марио Фернандес, Вадим Карпов, Игорь Дивеев, Хердур Магнуссон.
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