Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Ференцварош» и «Эспаньол» сыграли вничью

Ференцварош — Эспаньол
2 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Альберт Флориан»
Элдар Чивич
12′
Давид Шигер
23′
Франк Боли
25′
31′
Оскар Мелендо
Абрахам Фримпонг
35′
43′
Льюис Лопес
Роланд Варга
Александр Зубков
61′
69′
Эстебан Гранеро
Mohamed Ezzarfani
76′
Фернандо Калеро
76′
Дидак Вила
78′
Mohamed Ezzarfani
81′
Оскар Мелендо
Хонатан Кальери
Франк Боли
Николай Сигневич
83′
Давид Шигер
Михал Шкварка
86′
87′
Виктор Кампусано
Серхи Дардер
Михал Шкварка
90′
90′
Андер Итурраспе
Элдар Чивич
90′+4′
90′+6′
Серхи Дардер
«Ференцварош» сыграл вничью с «Эспаньолом» (2:2) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Венгерский клуб набрал шесть очков и занимает третье место. «Эспаньол» уже пробился в плей-офф — 11 очков и первая позиция.
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