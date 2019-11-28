Футбол
Спорт-Экспресс«Ференцварош» и «Эспаньол» сыграли вничью
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Альберт Флориан»
Элдар Чивич
|12′
Давид Шигер
|23′
Франк Боли
|25′
|31′
Оскар Мелендо
Абрахам Фримпонг
|35′
|43′
Льюис Лопес
Роланд Варга
Александр Зубков
|61′
|69′
Эстебан Гранеро
Mohamed Ezzarfani
|76′
Фернандо Калеро
|76′
Дидак Вила
|78′
Mohamed Ezzarfani
|81′
Оскар Мелендо
Хонатан Кальери
Франк Боли
Николай Сигневич
|83′
Давид Шигер
Михал Шкварка
|86′
|87′
Виктор Кампусано
Серхи Дардер
Михал Шкварка
|90′
|90′
Андер Итурраспе
Элдар Чивич
|90′+4′
|90′+6′
Серхи Дардер
Ференцварош
Расстановка 4‑5‑1
90
Дибус
8
Ловренчич
25
Блажич
5
Фримпонг
17
Чивич
92
Шкварка
14
Харатин
88
Изаэл
10
Нген
11
Зубков
20
Сигневич
13
Лопес
6
Лопес
24
Калеро
17
Вила
2
Пипа
26
Лосано
8
Итурраспе
29
Ezzarfani
18
Коршья
12
Кальери
10
Дардер
Эспаньол
Расстановка 3‑5‑2
«Ференцварош» сыграл вничью с «Эспаньолом» (2:2) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Венгерский клуб набрал шесть очков и занимает третье место. «Эспаньол» уже пробился в плей-офф — 11 очков и первая позиция.
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«Ференцварош» в компенсированное время матча упустил победу над «Эспаньолом»
Советский спортвчера в 14:52
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