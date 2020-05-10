Джексонвилль, 10 мая 2020, 08:37 — REGNUM Американский боец Тони Фергюсон проиграл соотечественнику Джастину Гейджи на турнире UFC 249, который прошёл 9 мая в городе Джексонвилль (штат Флорида, США). Первые два раунда прошли в стойке. Фергюсон и Гейджи провели ряд точных атак.

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