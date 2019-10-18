Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RUФергюсона обвинили в организации договорного матча

Футбольный агент Джузеппе Пальяра рассказал, что дал взятку экс-наставнику «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону в обмен на сдачу матча Лиги чемпионов. Как сообщает источник, агент, находящийся под следствием, подарил Фергюсону часы фирмы «Ролекс» на 30 тысяч фунтов стерлингов на договорной матч.
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Агент обвинил Фергюсона в организации договорного матча между «МЮ» и «Ювентусом»

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