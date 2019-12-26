Экономика
ИзвестияФермерский рывок: президент поручил решить проблемы аграрной сферы
Президент, по всей видимости решил поддержать предновогоднее настроение чиновников, в начале выступления обративвнимание на достижения в сельскохозяйственной сфере. Глава государства подчеркнул: средние темпы роста в сельском хозяйстве выше, чем в целом по экономике России.
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Путин отметил опережающие экономику темпы роста сельского хозяйства в России
Rambler News Service06:54
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Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о том, что фильм "Один дома – 2" на канадском телеканале СВС показали без эпизода с его участием.
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Дилеры получили кроссоверы Toyota Wildlander на базе RAV4
Старт продаж новинки запланирован на апрель 2020-го, но уже сейчас серийные паркетники из тестовой партии добрались до дилеров бренда.
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Windows начнет автоматически устанавливать драйверы
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В ФБК снова прошли обыски. Навальный задержан
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По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны бывший заместитель главы Шадринского района, а также бывшие директор и начальник производственно-технического отдела подрядной организации, сообщили в пресс-службе Следственного управления по Курганской области.