Экономика

ИзвестияИзвестияФермерский рывок: президент поручил решить проблемы аграрной сферы

Президент, по всей видимости решил поддержать предновогоднее настроение чиновников, в начале выступления обративвнимание на достижения в сельскохозяйственной сфере. Глава государства подчеркнул: средние темпы роста в сельском хозяйстве выше, чем в целом по экономике России.
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Фермерский рывок: президент поручил решить проблемы аграрной сферы

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Последний год пятилетки

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США вот-вот потеряют Вселенную.
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Пожар охватил торговый павильон в Абакане Республики Хакасии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
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В Свердловской области загорелись два ангара на площади 5 тыс. метров

В селе Новопышминское Свердловской области в двух ангарах возник пожар, достигший площади в 5 тыс. кв. м. Об этом в пятницу, 27 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

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Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

Первый поезд "Таврия" из Москвы в Симферополь пересек Керченский пролив по Крымскому мосту и прибыл на конечную станцию, передает корреспондент РИА Новости.
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РПЦ изменила правила крещения детей

Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена, следует из журналов заседания Синода, опубликованных в четверг на сайте Русской православной церкви.
РИА Новости 16:44
Гаджеты

Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона

Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
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Запущенные с Плесецка спутники выведены на орбиту

Спутник военного назначения и аппараты связи «Гонец-М» вышли на расчетную орбиту, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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В России выявили 1,5 млн машин с бракованной системой безопасности

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Спортивный универсал Subaru Levorg STI Sport показали на видео

Subaru представит на выставке Tokyo Auto Salon спортивную версию универсала Levorg следующего поколения.
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В Роспотребнадзоре предупредили об опасности денежных купюр

Эксперты отмечают, что бумажные купюры являются "рассадником инфекций", и вирус гриппа остается на них до двух недель.
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Трамп раскритиковал Пелоси за количество бездомных в Калифорнии

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В окрестностях иранской АЭС «Бушер» произошло землетрясение

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Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп

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Старт продаж новинки запланирован на апрель 2020-го, но уже сейчас серийные паркетники из тестовой партии добрались до дилеров бренда.
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Ургант пошутил над идеей пересадить чиновников на такси

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В ФБК снова прошли обыски. Навальный задержан

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Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко прибыл в Иркутскую область, чтобы посетить территории, пострадавшие от паводка.
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Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в новой фотосессии

Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил кисти рук, опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» свои новые фотографии в довольно откровенном образе.
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МЧС опубликовало видео с места ДТП с автобусом в Липецкой области

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Почему Мясников ушел из «Уральских пельменей»

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Семья Заворотнюк отреагировала на слухи о танцах актрисы «на шесте»

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