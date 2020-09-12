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Газета.Ru
Газета.Ru

Фермеры предупредили о резком подорожании картошки в России

Стоимость картофеля выросла на 20% из-за неурожая в 2020 году и может подорожать еще сильнее, пишет "Московский Комсомолец". Так, по данным издания, фермеры ожидают сильного недобора урожая по итогам уборочной кампании.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Фермеры назвали продукт, который осенью сильно подорожает

С полей еще не собран урожай картофеля и овощей, еще не ударили холода, а цены на них уже поползли вверх. По словам фермеров, процентов на 20.
Московский Комсомолецвчера в 09:03
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News.ru

Картофель подорожает: россиянам посоветовали делать запасы на зиму

News.ruвчера в 10:15
Lenta.ru

Фермеры предсказали подорожание картофеля в России

Lenta.ruвчера в 10:42
ФАН

Фермеры назвали продукт, который сильно подорожает осенью

ФАНвчера в 10:17
Телеканал 360°

Россиян предупредили о подорожании картофеля

Телеканал 360°17:11
Национальная служба новостей

Картофель может подорожать осенью

Национальная служба новостейвчера в 09:50
РИА Новости

Назван продукт, который сильно подорожает осенью

РИА Новостивчера в 09:27
Московский Комсомолец

Фермеры назвали продукт, который осенью сильно подорожает

Московский Комсомолецвчера в 09:03

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ruвчера в 06:26
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ФСБ попросили проверить высказывания Артемия Лебедева на экстремизм

В ФСБ было подано заявление о возбуждении уголовного дела против дизайнера Артемия Лебедева в связи с его высказываниями о черкесах и памятнике «Родина-мать зовет», заявил «РИА Новости» адвокат Владимир Слащев.
Forbesвчера в 03:23
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Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
РИА Новостивчера в 13:50
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUMвчера в 19:24

Сексуальное желание мужчин станет легче регулировать

Исследователи из Северо-Западного Университета Фейнберга сумели обнаружить локус мужского сексуального желания в определенной зоне мозговой ткани, там находится ключевой ген, который управляет сексуальным желанием мужчин.
ИнфоСМИвчера в 13:50
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Турецкий отель не признает вину в гибели 12-летней россиянки

Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", где в августе 2019 года 12-летнюю россиянку засосало в бассейн, после чего она погибла, не признали свою вину в смерти девочки на первом судебном заседании по данному делу в Турции.
Газета.Ruвчера в 08:48
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