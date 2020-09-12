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Газета.Ru
Газета.Ru

Фермеры предупредили о резком подорожании картошки в России

Стоимость картофеля выросла на 20% из-за неурожая в 2020 году и может подорожать еще сильнее, пишет "Московский Комсомолец". Так, по данным издания, фермеры ожидают сильного недобора урожая по итогам уборочной кампании.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Фермеры назвали продукт, который осенью сильно подорожает

С полей еще не собран урожай картофеля и овощей, еще не ударили холода, а цены на них уже поползли вверх. По словам фермеров, процентов на 20.
Московский Комсомолецвчера в 09:03
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Россиян предупредили о подорожании картофеля

Телеканал 360°17:11
Московский Комсомолец

Фермеры назвали продукт, который осенью сильно подорожает

Московский Комсомолецвчера в 09:03
ФАН

Фермеры назвали продукт, который сильно подорожает осенью

ФАНвчера в 10:17
News.ru

Картофель подорожает: россиянам посоветовали делать запасы на зиму

News.ruвчера в 10:15
Национальная служба новостей

Картофель может подорожать осенью

Национальная служба новостейвчера в 09:50
РИА Новости

Назван продукт, который сильно подорожает осенью

РИА Новостивчера в 09:27
Lenta.ru

Фермеры предсказали подорожание картофеля в России

Lenta.ruвчера в 10:42

«Газпром» может сократить инвестпрограмму на 2020 год на 17%

«В соответствии с инвестиционной программой на 2020 год в новой редакции, общий объем освоения инвестиций составит 922,489 млрд руб. – на 182,235 млрд руб. меньше по сравнению с инвестиционной программой, утвержденной в декабре 2019 года», - говорится в сообщении.
Rambler News Service11 сентября в 12:07
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До конца осени рубль может снова обновить рекорд падения к евро

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд, рассказал об ориентирах движения российской валюты: - Неприятный сюрприз рублю готовила нефть: баррель сполз ниже 40 евро на скидках, которые дала Саудовская Аравия покупателям из Азии на осень.
Российская газета23:00
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В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новостивчера в 20:40
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МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

«Расцениваем требование Службы безопасности Украины к американской компании Apple удалить приложения российских медиа ВГТРК, МИА «Россия сегодня» и НТВ из украинского сегмента магазина App Store как очередное проявление репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ», — заявили в МИД.
RT на русскомвчера в 10:45
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Помпео выразил озабоченность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 12 сентября, провел в Никосии встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе которой он выразил озабоченность заходом российских военных кораблей, следующих в Сирию, в порты острова.
Газета.Ru21:40
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ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ruвчера в 06:26
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