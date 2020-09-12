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Газета.Ru
Газета.Ru

Фермеры предупредили о резком подорожании картошки в России

Стоимость картофеля выросла на 20% из-за неурожая в 2020 году и может подорожать еще сильнее, пишет "Московский Комсомолец". Так, по данным издания, фермеры ожидают сильного недобора урожая по итогам уборочной кампании.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Фермеры назвали продукт, который осенью сильно подорожает

С полей еще не собран урожай картофеля и овощей, еще не ударили холода, а цены на них уже поползли вверх. По словам фермеров, процентов на 20.
Московский Комсомолецвчера в 09:03
Подробнее о событии
Ореанда-Новости

Цена на картофель может резко вырасти в этом году

Ореанда-Новости06:32
Телеканал 360°

Россиян предупредили о подорожании картофеля

Телеканал 360°17:11
Lenta.ru

Фермеры предсказали подорожание картофеля в России

Lenta.ruвчера в 10:42
News.ru

Картофель подорожает: россиянам посоветовали делать запасы на зиму

News.ruвчера в 10:15
Национальная служба новостей

Картофель может подорожать осенью

Национальная служба новостейвчера в 09:50
РИА Новости

Назван продукт, который сильно подорожает осенью

РИА Новостивчера в 09:27
Московский Комсомолец

Фермеры назвали продукт, который осенью сильно подорожает

Московский Комсомолецвчера в 09:03

Спрос на туризм упадёт на 57% — Oxford Economics

Лондон, 13 сентября 2020, 09:44 — REGNUM Международный туризм в 2020 году упадет на 57% из-за карантинных мер и закрытия границ во многих странах, согласно данным британской исследовательской компании Oxford Economics.
REGNUM02:44

Мбаппе сообщил руководству ПСЖ, что покинет клуб летом 2021 года

Нападающий Килиан Мбаппе намерен уйти из ПСЖ.По данным СМИ, 21-летний форвард сообщил руководству парижан, что предстоящий сезон станет для него последним в футболке французского клуба.ПСЖ хочет продлить контракт с одним из своих лидеров, однако Килиан все ещё не сел за стол переговоров с действующими чемпионами Франции.
Soccer.ru04:14

СМИ узнали о планах Лондона отказаться от норм ЕС по правам человека

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсуждает возможность отказа от основных европейских законов о правах человека, что может упростить депортацию мигрантов и затруднить подачу исков против британских военных, сообщает The Telegraph.
Коммерсантъ04:36
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Британская разведка испугалась российской ракеты

Российская крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» может находиться в воздухе практически неограниченное время и наносить удары с неожиданных направлений по всему миру, приводит ТАСС перевод слов Хокенхалла из статьи в газете Sunday Telegraph.
Взгляд.ру07:03