В Раде заявили о подготовке к свержению Зеленского

"В органах государственной власти и в правоохранительных органах, и в силовых структурах, в том числе и в армии, существует довольно большая группа людей, недовольных действующим президентом и готовых присоединиться к государственному перевороту в удобное для них время", — сказал парламентарий в эфире телеканала Zik.