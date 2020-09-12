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Газета.Ru
Газета.Ru

Фермеры предупредили о резком подорожании картошки в России

Стоимость картофеля выросла на 20% из-за неурожая в 2020 году и может подорожать еще сильнее, пишет "Московский Комсомолец". Так, по данным издания, фермеры ожидают сильного недобора урожая по итогам уборочной кампании.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Фермеры назвали продукт, который осенью сильно подорожает

С полей еще не собран урожай картофеля и овощей, еще не ударили холода, а цены на них уже поползли вверх. По словам фермеров, процентов на 20.
Московский Комсомолецвчера в 09:03
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Россиян предупредили о подорожании картофеля

Телеканал 360°17:11
Lenta.ru

Фермеры предсказали подорожание картофеля в России

Lenta.ruвчера в 10:42
Московский Комсомолец

Фермеры назвали продукт, который осенью сильно подорожает

Московский Комсомолецвчера в 09:03
News.ru

Картофель подорожает: россиянам посоветовали делать запасы на зиму

News.ruвчера в 10:15
Национальная служба новостей

Картофель может подорожать осенью

Национальная служба новостейвчера в 09:50
РИА Новости

Назван продукт, который сильно подорожает осенью

РИА Новостивчера в 09:27
ФАН

Фермеры назвали продукт, который сильно подорожает осенью

ФАНвчера в 10:17

До конца осени рубль может снова обновить рекорд падения к евро

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд, рассказал об ориентирах движения российской валюты: - Неприятный сюрприз рублю готовила нефть: баррель сполз ниже 40 евро на скидках, которые дала Саудовская Аравия покупателям из Азии на осень.
Российская газета23:00
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Завершены испытания российских лазеров для показа рекламы из космоса

По данным ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Avant Space, в стратосфере прошел испытания блок лазеров для космических аппаратов, способных демонстрировать рекламу из космоса.
Военное дело10 сентября в 05:15
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Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в РФ

России и Великобритании удалось решить вопрос о поставках попавшей под западные санкции электроники для российского космического телескопа "Спектр-УФ", заявил заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.
Газета.Ru00:49
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В Раде заявили о подготовке к свержению Зеленского

"В органах государственной власти и в правоохранительных органах, и в силовых структурах, в том числе и в армии, существует довольно большая группа людей, недовольных действующим президентом и готовых присоединиться к государственному перевороту в удобное для них время", — сказал парламентарий в эфире телеканала Zik.
РИА Новости19:44
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США сообщили о потере двух МиГ-29 ЧВК Вагнера в Ливии

Заместитель директора разведки африканского командования вооруженных сил США, контр-адмирал Хайди Берг сообщила о том, что в Ливии были сбиты два российских истребителя МиГ-29 частной военной компании «Вагнер».
Shraibikus News18:07
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Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

Заместитель руководителя Совета безопасности и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил рассмотреть вопрос о введении в России фиксированного гарантированного дохода россиян.
News-24.ru10 сентября в 02:21
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Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Вести.Ru18:37