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Газета.Ru
Газета.Ru

Фермеры предупредили о резком подорожании картошки в России

Стоимость картофеля выросла на 20% из-за неурожая в 2020 году и может подорожать еще сильнее, пишет "Московский Комсомолец". Так, по данным издания, фермеры ожидают сильного недобора урожая по итогам уборочной кампании.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Фермеры назвали продукт, который осенью сильно подорожает

С полей еще не собран урожай картофеля и овощей, еще не ударили холода, а цены на них уже поползли вверх. По словам фермеров, процентов на 20.
Московский Комсомолецвчера в 09:03
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Телеканал 360°

Россиян предупредили о подорожании картофеля

Телеканал 360°17:11
Lenta.ru

Фермеры предсказали подорожание картофеля в России

Lenta.ruвчера в 10:42
Московский Комсомолец

Фермеры назвали продукт, который осенью сильно подорожает

Московский Комсомолецвчера в 09:03
News.ru

Картофель подорожает: россиянам посоветовали делать запасы на зиму

News.ruвчера в 10:15
Национальная служба новостей

Картофель может подорожать осенью

Национальная служба новостейвчера в 09:50
РИА Новости

Назван продукт, который сильно подорожает осенью

РИА Новостивчера в 09:27
ФАН

Фермеры назвали продукт, который сильно подорожает осенью

ФАНвчера в 10:17

«Ротор» расторг контракт с экс-полузащитником «Спартака» Ананидзе

В заявлении, опубликованном на официальном сайте волгоградского клуба говорится, что соглашение с 27-летним грузинским полузащитником расторгнуто по соглашению сторон без дополнительных выплат.
ProstoProSportвчера в 03:05
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Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.
RT на русскомвчера в 13:53
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Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Вести.Ru18:37

Украина направила ноту Белоруссии из-за инцидента с послом на границе

«Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников» — говорится в сообщении.
Rambler News Service11 сентября в 14:46
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Развеян популярный миф о полезности яблок

По словам главного врача и профессора Пекинского университета китайской медицины Чжана Чуньжуна, яблоки действительно обладают полезными свойствами, однако при их употреблении стоит соблюдать некоторые правила.
МИР 24вчера в 11:56
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