Стоимость картофеля выросла на 20% из-за неурожая в 2020 году и может подорожать еще сильнее, пишет "Московский Комсомолец". Так, по данным издания, фермеры ожидают сильного недобора урожая по итогам уборочной кампании.

С чего всё началось Фермеры назвали продукт, который осенью сильно подорожает С полей еще не собран урожай картофеля и овощей, еще не ударили холода, а цены на них уже поползли вверх. По словам фермеров, процентов на 20. Московский Комсомолец вчера в 09:03