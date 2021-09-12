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Ферму в Свердловской области могут признать банкротом

Регулятор планирует подать иск на признание предприятия банкротом.
Известия
«Полевская ферма» — одна из крупнейших ферм в Свердловской области.
e1.ru
В июле 2021 года Сбербанк уже подавал иск к ООО — по решению суда были выставлены на торги морозильник, пять витрин и холодильный моноблок.
ТагилСити.ру
Ежемесячно компания выпускает около 25 тонн полуфабрикатов.
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Ферму в Свердловской области могут признать банкротом
Известия06:59
Сбербанк банкротит одну из крупнейших ферм Свердловской области
66.ru05:11
Крупнейшей ферме Свердловской области грозит банкротство
ТагилСити.ру06:32
«Сбербанк» банкротит свердловскую ферму, которая дарила «путинских» поросят
e1.ru05:51
Сбербанк обратится в суд с заявлением о банкротстве «Полевской фермы»
Областная газета06:51
Сбербанк банкротит одну из крупнейших свердловских ферм
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Сбербанк намерен подать заявление о банкротстве «Полевской фермы»
Коммерсантъ Екатеринбург02:44

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