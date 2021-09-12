ИзвестияФерму в Свердловской области могут признать банкротомРегулятор планирует подать иск на признание предприятия банкротом.Известия«Полевская ферма» — одна из крупнейших ферм в Свердловской области.e1.ruВ июле 2021 года Сбербанк уже подавал иск к ООО — по решению суда были выставлены на торги морозильник, пять витрин и холодильный моноблок.ТагилСити.руЕжемесячно компания выпускает около 25 тонн полуфабрикатов.e1.ruЧитать далееСвернуть66.ru66.ruОбластная газетаЦарьградТагилСити.руПравда УрФОПодробнее о событииФерму в Свердловской области могут признать банкротомИзвестия06:59Сбербанк банкротит одну из крупнейших ферм Свердловской области66.ru05:11Крупнейшей ферме Свердловской области грозит банкротствоТагилСити.ру06:32«Сбербанк» банкротит свердловскую ферму, которая дарила «путинских» поросятe1.ru05:51Сбербанк обратится в суд с заявлением о банкротстве «Полевской фермы»Областная газета06:51Сбербанк банкротит одну из крупнейших свердловских фермURA.Ru04:40Сбербанк намерен подать заявление о банкротстве «Полевской фермы»Коммерсантъ Екатеринбург02:44Показать ещёОценить12Поделиться