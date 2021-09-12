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Ферму в Свердловской области могут признать банкротом

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Регулятор планирует подать иск на признание предприятия банкротом.
Известия
Информация о намерении банка обратиться в суд появилась на сайте Единого федерального реестра сведений юридических лиц.
Известия
«Полевская ферма» — одна из крупнейших ферм в Свердловской области.
e1.ru
У фермы есть четыре магазина в Свердловской области.
e1.ru

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Сбербанк банкротит одну из крупнейших ферм Свердловской области
66.ru05:11
Сбербанк обратится в суд с заявлением о банкротстве «Полевской фермы»
Областная газета06:51
Крупнейшей ферме Свердловской области грозит банкротство
ТагилСити.ру06:32
Сбербанк банкротит одну из крупнейших ферм Свердловской области
e1.ru05:51
Ферму в Свердловской области могут признать банкротом
Известия06:59
Сбербанк банкротит одну из крупнейших свердловских ферм
URA.Ru04:40
Сбербанк намерен подать заявление о банкротстве «Полевской фермы»
Коммерсантъ Екатеринбург02:44

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