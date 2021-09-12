ИзвестияФерму в Свердловской области могут признать банкротомХорошо ли подобран заголовок?ДаНетРегулятор планирует подать иск на признание предприятия банкротом.ИзвестияИнформация о намерении банка обратиться в суд появилась на сайте Единого федерального реестра сведений юридических лиц.Известия«Полевская ферма» — одна из крупнейших ферм в Свердловской области.e1.ruУ фермы есть четыре магазина в Свердловской области.e1.ruЧитать далееСвернуть66.ru66.ruОбластная газетаЦарьградПравда УрФОТагилСити.руБизнес журнал УралПодробнее о событииСбербанк банкротит одну из крупнейших ферм Свердловской области66.ru05:11Сбербанк обратится в суд с заявлением о банкротстве «Полевской фермы»Областная газета06:51Крупнейшей ферме Свердловской области грозит банкротствоТагилСити.ру06:32Сбербанк банкротит одну из крупнейших ферм Свердловской областиe1.ru05:51Ферму в Свердловской области могут признать банкротомИзвестия06:59Сбербанк банкротит одну из крупнейших свердловских фермURA.Ru04:40Сбербанк намерен подать заявление о банкротстве «Полевской фермы»Коммерсантъ Екатеринбург02:44Показать ещёОценить27Поделиться