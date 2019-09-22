Футбол
Нева СпортФернандес: Не могу сказать о России ни одного плохого слова
Защитник, который является уроженцем Бразилии, отметил, что разный климат не играет никакой роли. «Если человек оптимист — он останется таковым при любом небе над головой», — сказал спортсмен, слова которого приводит официальный сайт ЦСКА. Фернандес подчеркнул, что ему очень нравится в России.
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Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru вчера в 22:00
Происшествия
Полиция задержала виновника ДТП с девятью погибшими на Украине
Сотрудники полиции задержали водителя грузовика, подозреваемого в совершении ДТП в Одесской области, в результате которого погибли девять человек.
RT на русском 11:40
Общество
Умер владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон
В Лос-Анджелесе умер владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон.
Ведомости 04:42
Наука
Водопроводная вода может быть причиной развития рака
Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru вчера в 00:56
Шоу-бизнес
Болеющая Полина Гагарина оказалась под капельницей
Известная певица Полина Гагарина рассказала своим подписчикам в Instagram, что ее положили под капельницу.
Экономика сегодня 10:38
Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Футбол
Лечче — Наполи 1:4
Команда Фабио Лаверани с тремя очками находится на 18-м месте. «Лечче» в пятом туре отправится в гости к СПАЛ-у.
ODDS.ru 10:53
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Культура
Шустер подаст в суд на Коломойского
Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Газета.Ru вчера в 06:08
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 11:21
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.
Ugpressa.ru вчера в 15:58
Политика
Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой
Посольство России в Великобритании прокомментировало сообщение о том, что подданный Соединенного Королевства Чарльз Роули, который, по версии Скотленд-Ярда, был отравлен «Новичком» в Эймсбери летом прошлого года, собирается подать на Москву в суд.
Известия 12:53
Армия и оружие
На Украине анонсировали новый план по обороне
Министерство обороны Украины в 2020 году представит план по защите страны.
Lenta.ru 09:30
Автоспорт
Судьи не стали наказывать Квята и Райкконена за аварию на Гран-при Сингапура
Стюарды 15-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Сингапура вынесли решение по инциденту между российским гонщиком команды Toro Rosso Даниилом Квятом и финским пилотом Alfa Romeo Кими Райкконеном.
RT на русском 13:06
Футбол
«Ювентус» планирует расстаться с Дибалой зимой
Матч ТВ 12:57
Происшествия
Россияне пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции
Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье. Травмы получили 16 человек, 14 из них – россияне, сообщает CNN Turk.
Москва 24 вчера в 12:34
Спорт
WADA потребовало от России объяснить манипуляции с данными о допинге
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выделило России три недели на то, чтобы предоставить объяснения из-за возможных манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории.
Известия 12:19
Хоккей
Два очка Гусева помогли «Нью-Джерси» обыграть «Айлендерс»
В составе Дэвилз дубль на свой счет записал Йеспер Буквист, также заброшенными шайбами отметились Никита Гусев и Уилл Батчер.
Советский спорт вчера в 23:27
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru вчера в 10:30
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Политика
Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
Газета.Ru 10:16
Политика
В США двух человек задержали у секретной «Зоны 51»
РИА Новости 20 сентября в 11:46
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Здоровье
Сегодня отмечают Всемирный день донора костного мозга
Как показал последний опрос ВЦИОМа, который проводили в преддверии Дня донора костного мозга, в нашей стране со знанием о таком виде донорства не все так гладко: 61% наших граждан никогда о таком не слышали, 17% затруднились ответить, а 56% опрошенных заявили, что не готовы стать донором.
Russia News 20 сентября в 21:04
Теннис
Даниил Медведев стал чемпионом турнира в Санкт-Петербурге
Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, в финале соревнований St.Petersburg Open одолел хорвата Борну Чорича, занимающего 15-е место мирового рейтинга, - 6/3, 6/1.
GoTennis.ru 10:56
Хоккей
Дубль Войнова помог «Авангарду» победить «Куньлунь»
ProstoProSport 12:33
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян без макияжа показала пораженное псориазом лицо на фото
Ким Кардашьян без макияжа показала поклонником фото, на котором запечатлено ее лицо, пораженное псориазом.
Актуальные Новости 20 сентября в 05:54