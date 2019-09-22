Футбол
Нева СпортФернандес: Не могу сказать о России ни одного плохого слова
Защитник, который является уроженцем Бразилии, отметил, что разный климат не играет никакой роли. «Если человек оптимист — он останется таковым при любом небе над головой», — сказал спортсмен, слова которого приводит официальный сайт ЦСКА. Фернандес подчеркнул, что ему очень нравится в России.
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Происшествия
Сын нашел изуродованное тело многодетной матери в Рыбинске
Московский Комсомолец вчера в 03:27
Футбол
«Арсенал» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
Тульский «Арсенал» и екатеринбургский «Урал» сыграли вничью в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 11:23
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Происшествия
Похищенных в Камеруне моряков освободили
Попавшие в плен у берегов Камеруна моряки, среди которых есть россияне, освобождены, сейчас они находятся в Германии, сообщили ТАСС в воскресенье в Российском профессиональном союзе моряков.
ТАСС 06:23
Общество
Шойгу рассказал о своей самой главной мечте
Шойгу пояснил, что испытывает сильную ностальгию по Советскому Союзу – по тому настроению и духу, которые царили во времена СССР, особенно в Сибири.
Ведомости 09:45
Здоровье
В России могут начать бесплатно выдавать назначенные лекарства
Минздрав в рамках разработки единой цифровой системы амбулаторного лекарственного обеспечения пытается просчитать варианты выдачи пациентам поликлиник необходимых лекарств.
Газета.Ru 11:19
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Политика
Трамп раскрыл содержание разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп рассказал, что одной из тем его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским стала борьба с коррупцией, в которой замешаны американские граждане.
Lenta.ru 10:36
Экономика
В России предлагают ввести индекс производства самогона
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец сообщил, что институт принял решение ввести новый индекс экономического кризиса — индекс производства самогона, пишет «Российская газета».
RT на русском 10:31
Политика
В конгрессе допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского
Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф (Демократическая партия) заявил CNN, что если давление президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского будет доказано, импичмент может стать единственным выходом из ситуации.
РБК 11:36
Футбол
«Спартак» уволит Кононова в случае поражения в Кубке России
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов будет отправлен в отставку в случае, если клуб не сможет пройти "КамАЗ" в матче 1/16 финала Кубка России.
Российская газета 04:54
Наука
Ученые установили вероятную причину вымирания неандертальцев
Вымирание неандертальцев и по сей день остается для ученых загадкой.
Planet Today 19 сентября в 14:56
Происшествия
Японский журналист поразился доброте россиян
Японский журналист Юити Онода рассказал, как россияне помогли ему после того, как его обокрали Петербурге.
РИА Новости 10:03
Кино
В Благовещенске завершился фестиваль кино и театра «Амурская осень»
Церемония закрытия фестиваля кино и театра "Амурская осень" состоялась в воскресенье на большой сцене Общественно-культурного центра Благовещенска.
ТАСС 06:15
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Происшествия
Массовая драка произошла в торговом центре в Уфе
Драки между компанией молодых людей и охранниками торгового центра "Иремель" произошла в Уфе, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:13
Происшествия
В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии
РБК вчера в 12:58
Теннис
Медведев выиграл турнир в Санкт-Петербурге
Четвертая ракетка мира Медведев завоевал шестой титул в карьере и третий в текущем сезоне: ранее он выиграл турниры в Софии и Цинциннати (США), а также дошел до финала Открытого чемпионата США.
РИА Новости 11:03
Спорт
ОКР считает слухами информацию о возможном отстранении России от ОИ
Олимпийский комитет России называет слухами информацию о том, что отечественную сборную могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря организации.
Газета.Ru 05:20
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 06:44
Футбол
Гол Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «Манчестер Юнайтед»
В матче шестого тура английской премьер-лиги (АПЛ) "Вест Хэм" обыграл "Манчестер Юнайтед".
Вести.Ru 11:00
Политика
Украинская делегация отказалась от участия в сессии ПАСЕ
По словам парламентария, Украина откажется от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, так как страна столкнулась с игнорированием ее интересов.
NewInform вчера в 04:50
Авто
В Сети показали «живые» фотографии обновленного кросса Hyundai Creta
Официальный старт реализации паретника Hyundai Creta (ix25) следующей генерации в китайских автосалонах еще начались, при этом дебютные серийные экземпляры этой новинки уже добрались до дилерских центров марки.
Pnzdrive 10:29
Происшествия
В Чечне задержали трех колдунов
BFM.ru 08:50
Футбол
«Витесс» Слуцкого победил и вернул себе первую строчку
Команда экс-тренера ЦСКА после первого тайма проигрывала со счетом 0:1. Но благодаря четырем голам во второй половине встречи, три из которых были забиты в последние 10 минут встречи, удалось одержать важную победу и вернуть себе первое место в турнирной таблице до очного матча между «ПСВ» и «Аяксом», которые имеют две игры в запасе и по 13 очков в активе.
Спорт день за днем вчера в 18:00
Волейбол
Женская сборная России по волейболу обыграла Сербию на Кубке мира
В 2015 году победителем женского Кубка мира стала сборная Китая. Россиянки в минувшем розыгрыше стали четвёртыми.
Чемпионат 06:12
Шоу-бизнес
Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.
Слово и Дело вчера в 08:46