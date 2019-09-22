Футбол

Нева СпортНева СпортФернандес: Не могу сказать о России ни одного плохого слова

Защитник, который является уроженцем Бразилии, отметил, что разный климат не играет никакой роли. «Если человек оптимист — он останется таковым при любом небе над головой», — сказал спортсмен, слова которого приводит официальный сайт ЦСКА. Фернандес подчеркнул, что ему очень нравится в России.
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Фернандес рассказал о своей адаптации в России

Газета.Ru04:22

Фернандес: Не могу сказать о России ни одного плохого слова

Нева Спорт04:18

Футболист ЦСКА Фернандес заявил, что не может сказать ни одного плохого слова о России

RT на русском04:03
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В Москве неизвестный похитил у безработного автомобиль BMW X6M стоимостью 8,5 млн руб. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
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Вооруженные силы Ирана показали на параде в воскресенье баллистическую ракету «Хорремшехр» с новой боеголовкой.
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