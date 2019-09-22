Защитник, который является уроженцем Бразилии, отметил, что разный климат не играет никакой роли. «Если человек оптимист — он останется таковым при любом небе над головой», — сказал спортсмен, слова которого приводит официальный сайт ЦСКА. Фернандес подчеркнул, что ему очень нравится в России.

Фернандес: Не могу сказать о России ни одного плохого слова

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