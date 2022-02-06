В России в 2022 году ожидается рост цен на одежду и обувь, который составит 15–25%, это вызвано увеличением затрат производителей и волатильностью рубля, сообщила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс, передаёт РИА Новости.
Депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский обратится в городской комитет по образованию с требованием проверки после заявления учительницы о своем увольнении под давлением администрации гимназии из-за чтения стихов Александра Введенского и Даниила Хармса.