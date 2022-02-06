Будьте в Плюсе

Фернандес договорился о присоединении Аргентины к инициативе Китая «Один пояс — один путь»

Аргентина присоединится к инициативе Китая "Один пояс - один путь" и получит от азиатской страны свыше 23 миллиардов долларов на различные проекты, сообщила пресс-служба президента Аргентины.
РИА Новости
В настоящее время аргентинский лидер Альберто Фернандес находится с визитом в Китае.
РИА Новости
Несколькими днями ранее прошла встреча Си Цзиньпина с российским лидером Владимиром Путиным.
ФАН
По словам Си Цзиньпина, Китай готов поделиться возможностями развития с Аргентиной, помочь ей расширить экспорт и модернизировать свою промышленность.
ИА Красная Весна

Подробнее о событии

Китай и Аргентина усилят сотрудничество в области сельского хозяйства
ИА Красная Веснавчера в 14:52
Аргентина получит от Китая свыше 23 млрд долларов инвестиций
ФАНвчера в 06:29
Инвестиции Китая в аргентинские проекты превысят 23 миллиарда долларов
Экономика сегоднявчера в 06:16
Фернандес договорился о присоединении Аргентины к инициативе Китая «Один пояс — один путь»
РИА Новостивчера в 05:32
Аргентина присоединится к инициативе «Один пояс - один путь» и получит от Китая $23 миллиарда
ПРАЙМвчера в 05:28

Интересное

Вирусолог Чумаков предупредил о появлении более заразных штаммов коронавируса

Вирус продолжит свое развитие. В ходе эволюции может появиться еще более заразный штамм. Об этом предупредил вирусолог Петр Чумаков.
Российская газета19:18

Президент США Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с Макроном, который едет в Россию

Президент США Джо Байден обсудил дипломатию и ситуацию вокруг Украины с французским коллегой Эммануэлем Макроном, который в понедельник посетит Россию, сообщил Белый дом.
РИА Новости16:31

Western Union прекратит переводы внутри России с 1 апреля

Western Union с 1 апреля прекратит проводить операции внутри России. Компания будет осуществлять только трансграничные переводы.
Коммерсантъ17:35

В России в 2022 году до 25% вырастут цены на одежду и обувь

В России в 2022 году ожидается рост цен на одежду и обувь, который составит 15–25%, это вызвано увеличением затрат производителей и волатильностью рубля, сообщила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс, передаёт РИА Новости.
News.ru5 февраля в 05:52

Депутат Вишневский обратится к властям после увольнения учительницы из-за чтения Хармса

Депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский обратится в городской комитет по образованию с требованием проверки после заявления учительницы о своем увольнении под давлением администрации гимназии из-за чтения стихов Александра Введенского и Даниила Хармса.
РИА Новости16:52

Карабьянц: США не смогут компенсировать остановку поставок российского газа на рынок ЕС

Экономический обозреватель российского информационного агентства «Прайм» Андрей Карабьянц заявил, что энергоносители РФ незаменимы для государств, входящих в Европейский союз, передает solenka.info.
Solenka.infoвчера в 09:20

«Известия»: депутаты Госдумы захотели дать россиянам право на превышение самообороны

Россиянам захотели дать право на превышение допустимой самообороны в случае угрозы жизни, а также в целях защиты родственников и близких от нападения лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру.
Lenta.ru18:32

Фильм «Капитан Волконогов бежал» получил главный приз премии «Белый слон»

Фильм «Капитан Волконогов бежал» режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова получил главный приз. Об этом пишет ТАСС.
Центральная Служба Новостейвчера в 14:19

Лукашенко пообещал совместный ответ Москвы и Минска в случае войны Киева против ДНР и ЛНР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск дадут совместный ответ на войну Киева против Донбасса.
Lenta.ruвчера в 07:29

Генсек турецкой партии назвал большой ошибкой поставку Bayraktar Украине

Генсек турецкой партии Vatan Догу Перинчек назвал большой ошибкой поставки Турцией беспилотников Bayraktar Украине.
Газета.Ru19:32