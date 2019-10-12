Сборной России в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра не помогут защитник Марио Фернандес и полузащитник Дмитрий Баринов, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров. Первый пропустит встречу из-за ушиба костей стопы.

Фернандес и Баринов не сыграют с Кипром

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