Футбол

ЧемпионатЧемпионатФернандес и Баринов не сыграют с Кипром

Кипр — Россия
0 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «ГСП»
9′
Денис Черышев
22′
Магомед Оздоев
Костас Лайфис
28′
Панайотис Захариу
Маргаса
36′
38′
Сергей Петров
Вячеслав Караваев
Константинос Панаги
Урко Пардо
41′
45′+1′
Вячеслав Караваев
61′
Ильзат Ахметов
Далер Кузяев
78′
Алексей Ионов
Зелимхан Бакаев
79′
Артем Дзюба
Матия Шполярич
Фотис Папулис
80′
89′
Александр Головин
90′+2′
Денис Черышев
Сборной России в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра не помогут защитник Марио Фернандес и полузащитник Дмитрий Баринов, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров. Первый пропустит встречу из-за ушиба костей стопы.
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